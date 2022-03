રાહુલ ગાંધીએ પણ સતત વધી રહેલા પેટ્રોલ-ડીઝલના ભાવને લઈને સરકાર પર આકરા પ્રહારો કર્યા હતા.

પ્રતીકાત્મક તસવીર

એક પછી એક ચૂંટણીમાં હારનો સામનો કરી રહેલી કોંગ્રેસ પાર્ટી મોંઘવારી મુદ્દે સરકારને ઘેરીને સમર્થન પાછું મેળવવાનો પ્રયાસ કરી રહી છે. આ વખતે 31 માર્ચથી 7 એપ્રિલ સુધી કોંગ્રેસ દેશભરમાં કેન્દ્ર સરકાર વિરુદ્ધ મોંઘવારી મુક્ત ભારત અભિયાન ચલાવશે. પ્રેસ કોન્ફરન્સને સંબોધતા કોંગ્રેસ પ્રવક્તા રણદીપ સિંહ સુરજેવાલાએ કહ્યું કે મોદી સરકાર લોકોને ગરીબ કરીને પોતાની તિજોરી ભરવામાં વ્યસ્ત છે. તેમણે કહ્યું કે રાહુલ અને પ્રિયંકા ગાંધી દેશમાં સતત વધી રહેલી મોંઘવારી અને પેટ્રોલ-ડીઝલની કિંમતો સામે દેશવ્યાપી વિરોધ પ્રદર્શનમાં જોડાશે.

સુરજેવાલાએ કહ્યું કે “સરકાર સતત પેટ્રોલ-ડીઝલની કિંમતોમાં વધારો કરીને લોકોના ખિસ્સામાં ખાડો કરી રહી છે. શું સરકારને ગરીબોની સહેજ પણ ચિંતા છે?” છેલ્લા પાંચ દિવસમાં સતત ચોથા દિવસે સુરજેવાલાએ પેટ્રોલ-ડીઝલની કિંમતોમાં વધારાને લઈને ભાજપ પર જોરદાર પ્રહારો કર્યા હતા. તેમણે કહ્યું કે “ભાજપ બેશરમીથી જનતાને લૂંટી રહી છે.”

After keeping prices of Petrol-Diesel,Gas Cylinder, PNG & CNG unchanged for 137 days to secure votes, last one week has been a nightmare for budget of every household



Every day increase in prices proved the dictum for Modi Govt-

“Fleece the People, Fill Coffers”



Our Statement- pic.twitter.com/oug6R76sqp