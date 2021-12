કર્ણાટક વિધાનસભાના પૂર્વ અધ્યક્ષ અને કોંગ્રેસના વરિષ્ઠ ધારાસભ્ય કેઆર રમેશ કુમારના રેપ અંગેના આવા નિવેદન બાદ તેમની ઘણી ટીકા થઈ રહી હતી. તેમના આ નિવેદન સામે ઘણા નેતાઓએ વાંધો ઉઠાવ્યો હતો.

કર્ણાટક (Karnataka) વિધાનસભાના ભૂતપૂર્વ સ્પીકર અને કોંગ્રેસના વરિષ્ઠ ધારાસભ્ય કેઆર રમેશ કુમારે (K R Rameshkumar) ગુરુવારે વિધાનસભામાં ખૂબ જ વિવાદાસ્પદ ટિપ્પણી કરતા કહ્યું હતું કે `જ્યારે બળાત્કાર થવાનો જ છે, તો સૂઈ રહો અને મજા લો`. આ નિવેદનથી ભારે વિવાદ થયો અને હવે તેણે આ નિવેદન માટે માફી માંગી છે. તેણે કહ્યું કે મારા દ્વારા બળાત્કાર વિશે કરવામાં આવેલી ટિપ્પણી માટે હું દરેકની દિલથી માફી માંગુ છું. એ મારો ઈરાદો નહોતો. હું ભવિષ્યમાં શબ્દોનું ધ્યાન રાખીશ.

ધારાસભ્યએ ગૃહમાં શું કહ્યું?

"ગઈકાલે ગૃહની ચર્ચા દરમિયાન, વક્તાઓની સંખ્યામાં વધારો થયો, પહેલા 2 હતા પછી 6 વધુ ઉમેરાયા, આ પીડાનો ઉલ્લેખ તમે (સ્પીકરને સંબોધતા કર્યો છે અને કારણ કે મેં પણ તેનો અનુભવ કર્યો છે (સ્પીકર હતો ત્યારે), તેથી મેં તો તમારી પીડા વહેંચવાનો પ્રયાસ કર્યો. ગૃહ ચલાવવા માટે જે તમારે વેઠવું પડે છે એ સંદર્ભે મેં અંગ્રેજીની એક જાણીતી કહેવતનો ઉપયોગ કર્યો. મેં કોઈ પણ સ્ત્રી વિશે અભદ્ર કે અર્થહીન કંઈપણ કહ્યું નથી. મહિલાઓનું અપમાન કરવાનો મારો કોઈ ઈરાદો નહોતો, અહીં શું થયું, આ વાતચીત કયા સંદર્ભમાં થઈ, શા માટે કરવામાં આવી, તેને સાઈડલાઈન કરવામાં આવી. માત્ર અમુક વસ્તુઓ ધ્યાનમાં લેવાઇ, ભલે ગમે તે હોય, હું મારો બચાવ નથી કરી રહ્યો.

I would like to express my sincere apologies to everyone for the indifferent and negligent comment I made in today’s assembly about “Rape!” My intention was not trivialise or make light of the heinous crime, but an off the cuff remark! I will choose my words carefully henceforth!