આજે રાહુલ ગાંધીએ માતા સોનિયા ગાંધી વિશે ખૂબ જ ભાવુક ટ્વીટ કર્યું છે.

સોનિયા ગાંધી અને રાહુલ ગાંધી

રાહુલ ગાંધી(Rahul Gandhi)નો તેમની માતા સોનિયા ગાંધી(Sonia Gadhi)પ્રત્યેનો પ્રેમ બધા જાણે જ છે. આજે રાહુલ ગાંધીએ સોનિયા ગાંધી વિશે ખૂબ જ ભાવુક ટ્વીટ કર્યું છે. પોતાની માતાને સંબોધતા રાહુલ ગાંધીએ ટ્વીટ કર્યું, “મા, એકવાર દાદી (પૂર્વ વડા પ્રધાન ઈન્દિરા ગાંધી)એ મને કહ્યું હતું કે સોનિયા ગાંધી મારી પુત્રી છે, જેનો મારામાં અભાવ હતો. તેણી કેટલી સાચી હતી? તમારો પુત્ર હોવાનો મને ખરેખર ગર્વ છે.”

રાહુલ ગાંધીએ આ ટ્વીટ સાથે એક તસવીર પણ પોસ્ટ કરી છે. આમાં સોનિયા ગાંધીની સાથે તેમના પિતા રાજીવ ગાંધી પણ છે. ભૂતપૂર્વ વડા પ્રધાન રાજીવ ગાંધીની 1991માં આતંકવાદી સંગઠન લિબરેશન ટાઈગર્સ ઑફ તમિલ ઈલમ (LTTE) દ્વારા ચૂંટણી પ્રચાર દરમિયાન હત્યા કરવામાં આવી હતી.

રાહુલ ગાંધીની બહેન પ્રિયંકા ગાંધી વાડ્રાએ પણ બુધવારે ઈન્સ્ટાગ્રામ પર પોસ્ટ કરી અને લખ્યું, “હું જાણું છું કે તમે આ બધું પ્રેમ માટે કર્યું છે.” તમને જણાવી દઈએ કે મલ્લિકાર્જુન ખડગેએ ગઈકાલે કોંગ્રેસ અધ્યક્ષ પદનો ચાર્જ સંભાળ્યો હતો. 24 વર્ષ બાદ કોઈ બિન-ગાંધી કોંગ્રેસ અધ્યક્ષ બન્યા છે. આ અવસરે સોનિયા ગાંધીએ કહ્યું કે, `મેં મારી ક્ષમતા મુજબ મારી ફરજ બજાવી છે. આજે હું આ જવાબદારીમાંથી મુક્ત થઈશ. મારા ખભા પરથી વજન ઉતરી ગયું છે. હું રાહત અનુભવું છું.`

Ma, Dadi once told me you were the daughter she never had.



How right she was.



I’m really proud to be your son. pic.twitter.com/RzTQsvKlKH