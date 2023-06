કૉંગ્રેસ નેતા રાહુલ ગાંધીએ પીએમ મોદી બાદ હવે બીજેપી અને આરએસએસ પર નિશાનો સાધ્યો છે. રાહુલ ગાંધી અહીં ન્યૂયૉર્કમાં ભારતીય સમુદાયના લોકોને સંબોધિત કરી રહ્યા હતા. તેમણે કહ્યું કે આપણાં ઘરે (દેશમાં) એક સમસ્યા છે. ભાજપ અને RSS ભવિષ્ય જોવામાં અસમર્થ છે

રાહુલ ગાંધી (ફાઈલ તસવીર)

કૉંગ્રેસ (Congress) નેતા રાહુલ ગાંધીએ પીએમ મોદી બાદ હવે બીજેપી અને આરએસએસ પર નિશાનો સાધ્યો છે. રાહુલ ગાંધી અહીં ન્યૂયૉર્કમાં ભારતીય સમુદાયના લોકોને સંબોધિત કરી રહ્યા હતા. રાહુલ ગાંધીએ કહ્યું કે આપણાં ઘરે (દેશમાં) એક સમસ્યા છે. ભાજપ અને RSS ભવિષ્ય જોવામાં અસમર્થ છે. તેમને જો પૂછવામાં આવે કે ટ્રેન દુર્ઘટના કેમ થઈ તો તે કહેશે કે કૉંગ્રેસે 50 વર્ષ પહેલા આ કર્યું. તેમની પહેલી પ્રતિક્રિયા પાછળ વળીને જોવાવાળી હોય છે... કૉંગ્રેસના સમયમાં જ્યારે ટ્રેન દુર્ઘટના થઈ તો તે સમયે કૉંગ્રેસે એમ નહોતું કહ્યું કે આ ભૂલ અંગ્રેજોની છે એટલે આમ થયું. પણ તેમણે (તત્કાલીન રેલ મંત્રીએ) રાજીનામું આપી દીધું હતું.

તમારા મનમાં શું છે તેમાં મને રસ છે

રાહુલ ગાંધીએ કહ્યું કે મારો ઈરાદો તમારી સાથે સંબંધ બનાવવાનો છે જ્યાં તમે મને કહી શકો કે, "રાહુલ અમે આવું વિચારીએ છીએ... રાહુલ તમારે અમેરિકા સાથે આ પ્રકારના સંબંધ બનાવવા જોઈએ..." મને આ જણાવવામાં સહેજ પણ રસ નથી કે હું શું માનું છું. હું અહીં તમારી સાથે `મન કી બાત` નથી કરવા માગતો. તમારા મનમાં શું છે તેમાં મને રસ છે.

#WATCH | ..." You ask them (BJP) anything, they will look back and pass the blame..ask them how the #TrainAccident (Odisha) happened, they will talk about what Congress did 50 years ago...": Congress leader Rahul Gandhi in New York pic.twitter.com/f6nu6BVK5c