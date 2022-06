પીએમઓએ ટ્વીટ કરતા જણાવ્યું છે કે વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ બધા વિભાગ અને મંત્રાલયોની સમીક્ષા કરી અને નિર્દેશ આપ્યા છે કે મિશન મોડમાં આવતા દોઢ વર્ષોમાં દસ લાખ લોકોની ભરતી કરવામાં આવે.

નરેન્દ્ર મોદી (ફાઈલ તસવીર)

રોજગારના મુદ્દે ઘણીવાર પ્રશ્નોનો સામનો કરનારી મોદી સરકાર હવે નોકરી આપવાની દિશામાં પગલું લેવા જઈ રહી છે. આ વાત પોતે સરકાર તરફથી જણાવવામાં આવી છે. વડાપ્રધાન કાર્યાલય તરફથી મંગળવારે સવારે ટ્વીટ કરીને કહેવામાં આવ્યું છે કે આગામી દોઢ વર્ષમાં 10 લાખ નોકરીઓ મોદી સરકાર આપે. પીએમઓએ ટ્વીટ કરતા જણાવ્યું છે કે વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ બધા વિભાગ અને મંત્રાલયોની સમીક્ષા કરી અને નિર્દેશ આપ્યા છે કે મિશન મોડમાં આવતા દોઢ વર્ષોમાં દસ લાખ લોકોની ભરતી કરવામાં આવે.

અહીં, કેન્દ્રીય સૂચના પ્રસારણ મંત્રી અનુરાગ ઠાકરે પીએમઓ તરફથી નોકરીની જાહેરાત કરતા ટ્વીટ કરતા આને આત્મનિર્ભર ભારત બનવાની દિશામાં વધુ એક પગલું જાહેર કર્યું છે. તેમણે કહ્યું કે પીએમ મોદીએ સમય સાથે સરકારને વધારે જવાબદાર બનાવ્યા અને સરકારનું ધ્યાન હવે લોકો પર કેન્દ્રિત થયું છે.

PM @narendramodi reviewed the status of Human Resources in all departments and ministries and instructed that recruitment of 10 lakh people be done by the Government in mission mode in next 1.5 years.