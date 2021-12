દેશના પ્રથમ CDS જનરલ બિપિન રાવત (Bipin Rawat) પંચતત્વમાં વિલીન થઈ ગયા છે.

દેશના પ્રથમ CDS જનરલ બિપિન રાવત (Bipin Rawat) પંચતત્વમાં વિલીન થઈ ગયા છે. દિલ્હી કેન્ટોનમેન્ટના બેરાર સ્ક્વેર સ્મશાનગૃહમાં તેમને રાજ્ય સન્માન સાથે અંતિમ વિદાય આપવામાં આવી હતી. બિપિન રાવત અને મધુલિકા રાવતની પુત્રીઓ કૃતિકા અને તારિણીએ તેમના માતાપિતાના અંતિમ સંસ્કાર કર્યા હતાં. CDS જનરલ બિપિન રાવતના અંતિમ દર્શન માટે રક્ષા મંત્રી રાજનાથ સિંહ, અન્ય દેશોના અધિકારીઓ સહિત અનેક હસ્તીઓ સ્મશાનગૃહમાં પહોંચી હતી.

જનરલ બિપિન રાવત જ્યારે તેમની અંતિમ યાત્રા પર નીકળ્યા ત્યારે લોકો તેમના અંતિમ દર્શન કરવા રસ્તાઓ પર ઉભા હતા. CDS બિપિન રાવતની છેલ્લી મુલાકાતમાં, નાગરિકોએ "જબ તક સૂરજ ચાંદ રહેગા, બિપિન જી આપકા નામ રહેગા" ના નારા લગાવ્યા હતા. આ પહેલા જ્યારે સીડીએસ બિપિન રાવતનું પાર્થિવ દેહ તિરંગામાં લપેટાઈને રાજધાની દિલ્હી પહોંચ્યું ત્યારે પણ ગમગીન માહોલ હતો.

તામિલનાડુના કુન્નૂરમાં 8 ડિસેમ્બરે બપોરે હેલિકોપ્ટર ક્રેશ થયું હતું. તે સમયે દેશના પ્રથમ ચીફ ઓફ ડિફેન્સ સ્ટાફ (CDS) બિપિન રાવત તેમની પત્ની મધુલિકા સાથે આ હેલિકોપ્ટરમાં હાજર હતા. CDS, જનરલ બિપિન રાવત, તેમની પત્ની મધુલિકા રાવત અને અન્ય 11 સાથે વેલિંગ્ટન, નીલગિરી હિલ્સ ખાતે ડિફેન્સ સર્વિસીસ સ્ટાફ કૉલેજના સ્ટાફ કોર્સના અધ્યાપક અને વિદ્યાર્થી અધિકારીઓને સંબોધિત કરવા જઈ રહ્યા હતા. આ દરમિયાન, તમિલનાડુના કુન્નૂર પાસે લશ્કરી હેલિકોપ્ટર ક્રેશ થતા તેમાં હાજર 14 લોકોમાંથી 13 લોકોના મોત થયા હતા.

ગુરુવારે, બિપિન રાવત અને તેમની પત્નીના નશ્વર અવશેષોને લશ્કરી વિમાન દ્વારા દિલ્હી લાવવામાં આવ્યા હતા. આતંક સામે તેમનું આક્રમક વલણ તેમની અંતિમ વિદાય વખતે લોકોના આંસુ રોકી શક્યું ન હતું.