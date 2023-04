આંધ્રપ્રદેશના વિજયવાડામાં બનેલી ઘટના છે ચર્ચાનો વિષય

આંધ્રપ્રદેશ (Andhra Pradesh)ના મુખ્યમંત્રી વાયએસ જગન મોહન રેડ્ડી (YS Jagan Mohan Reddy)નું પોસ્ટર ફાડવા બદલ એક કૂતરા વિરુદ્ધ પોલીસ ફરિયાદ દાખલ કરવામાં આવી છે. તેલુગુ દેશમ પાર્ટી – ટીડીપી (Telugu Desam Party - TDP)ના નેતા દાસારી ઉદયા શ્રી (Dasari Udaya Sri )એ પાયકારાઓપેટ (Payakaraopet) પોલીસ સ્ટેશનમાં કૂતરા વિરુદ્ધ ફરિયાદ નોંધાવી હતી.

વિજયવાડા (Vijayawada)માં બનેલી ઘટનાનો વીડિયો સોશ્યલ મીડિયા પર વાયરલ થયો છે. જેમાં જોઈ શકાય છે કે, એક કૂતરો આંધ્રપ્રદેશના મુખ્યમંત્રી વાયએસ જગન મોહન રેડ્ડીના પોસ્ટરને ફાડી રહ્યો છે.

અહીં જુઓ વાયરલ વીડિયો :

A #TDP leader has filed a case against a #dog for allegedly removing the #poster of #AndhraPradesh CM #jaganMohanReddy .



A video has also surfaced in which a dog can be seen removing the poster. The incident took place in #Vijayawada pic.twitter.com/xkIFASvXQp