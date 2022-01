સંસદનું બજેટસત્ર (Budget Session)આજથી શરૂ થઈ રહ્યું છે. એની શરૂઆત રાષ્ટ્રપતિ રામનાથ કોવિંદના સંબોધનથી કરવામાં આવી છે. તેમણે સંસદનાં બંને ગૃહોને સંબોધિત કર્યા છે.

સંસદ ભવન

સંસદનું બજેટસત્ર (Budget Session)આજથી શરૂ થઈ રહ્યું છે. એની શરૂઆત રાષ્ટ્રપતિ રામનાથ કોવિંદના સંબોધનથી કરવામાં આવી છે. તેમણે સંસદનાં બંને ગૃહોને સંબોધિત કર્યા છે.

મંગળવારે બજેટ રજૂ કરવામાં આવશે. બજેટ સત્રની શરૂઆત પહેલાં વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી (PM Narendra Modi)એ કહ્યું હતું કે બજેટ પર ખુલ્લા મનથી ચર્ચા થાય. આ દેશને એક નવી ઊંચાઈએ લઈ જવાની તક છે. રાષ્ટ્રપતિ રામનાથ કોવિંદે પોતાના સંબોધનમાં કહ્યું કે, કોરોના વાયરસના કારણે વૈશ્વિક મહામારીનું આ ત્રીજું વર્ષ છે, જે દરમિયાન આપણે ભારતના લોકોના લોકતાંત્રિક મૂલ્યોમાં વિશ્વાસ, અનુશાસન અને કર્તવ્યનિષ્ઠા વધુ મજબૂત થતી જોઈ છે.

રામનાથ કોવિંદે રસીકરણ પર કરી વાત

સંસદના બંને ગૃહોની સંયુક્ત બેઠકમાં રાષ્ટ્રપતિ રામ નાથ કોવિંદે કહ્યું કે, ભારતમાં બનાવવામાં આવી રહેલી રસીઓ સમગ્ર વિશ્વને રોગચાળામાંથી મુક્ત કરવામાં અને કરોડો લોકોના જીવન બચાવવામાં મહત્વપૂર્ણ ભૂમિકા ભજવી રહી છે. આજે, દેશમાં 90 ટકાથી વધુ પુખ્ત નાગરિકોએ રસીનો એક ડોઝ મેળવ્યો છે, જ્યારે 70 ટકાથી વધુ લોકોએ બંને ડોઝ લીધા છે. સરકાર દ્વારા 64 હજાર કરોડના ખર્ચે શરૂ કરવામાં આવેલ પ્રધાનમંત્રી આયુષ્માન ભારત હેલ્થ ઈન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર મિશન એક પ્રશંસનીય ઉદાહરણ છે. આ માત્ર વર્તમાન સ્વાસ્થ્ય જરૂરિયાતોને પહોંચી વળવામાં મદદ કરશે નહીં, પરંતુ આવનારી કટોકટીઓ માટે દેશને તૈયાર કરશે.

Starting this year, the Government has begun the Republic Day celebrations from 23rd Jan - Netaji`s birth anniversary. My Govt believes that remembering the past and learning from it is very important for the safe future of the country: President Ram Nath Kovind#BudgetSession pic.twitter.com/sfLs9QF8cg