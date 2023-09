મુસાફરોથી ભરેલી બસ ભાવનગરથી મથુરા જવા માટે બસ નિકળી હતી. આ અકસ્માતમાં મૃત્યુ પામેલાઓમાં છ મહિલાઓ અને પાંચ પુરૂષોનો સમાવેશ થાય છે.તમામ મૃતકો ભાવનગરના છે.

પ્રતીકાત્મક તસવીર

રાજસ્થાનના ભરતપુર જિલ્લામાં બુધવારે સવારે એક મોટો રોડ અકસ્માત થયો હતો. અહીં ટ્રક સાથે અથડાવાને કારણે બસમાં મુસાફરી કરી રહેલા 11 લોકોના મોત થયા છે. માહિતી મળતાં જ પોલીસે ઘટનાસ્થળે પહોંચીને રાહત અને બચાવ કામગીરી શરૂ કરી હતી.

રાજસ્થાનના ભરતપુરમાં એક ભયાનક માર્ગ અકસ્માત સર્જાયો હતો. આ અકસ્માતમાં 11 લોકોના મોત થયા છે, જ્યારે 12 લોકો ગંભીર રીતે ઘાયલ થયા છે. આ ઘાયલોને જિલ્લા હોસ્પિટલમાં દાખલ કરવામાં આવ્યા છે. જણાવવામાં આવી રહ્યું છે કે NH 21 પર સ્થિત લખનપુર પોલીસ સ્ટેશન વિસ્તારમાં હંત્રા પુલ પર આ અકસ્માત થયો હતો.

અજાણ્યા વાહને ટક્કર મારી

મળતી માહિતી મુજબ મુસાફરોથી ભરેલી બસ ભાવનગરથી મથુરા જવા માટે બસ નિકળી હતી. આ અકસ્માતમાં મૃત્યુ પામેલાઓમાં છ મહિલાઓ અને પાંચ પુરૂષોનો સમાવેશ થાય છે. જણાવવામાં આવી રહ્યું છે કે તમામ મૃતકો અને ઘાયલો ભાવનગરના રહેવાસી છે. નોંધનીય છે કે આ અકસ્માત ત્યારે થયો જ્યારે કોઈ અજાણ્યા વાહને પાર્ક કરેલી બસને પાછળથી ટક્કર મારી હતી. અકસ્માતની માહિતી મળતાં લખનપુર, નાદબાઈ, હલાઈના, વાઘર પોલીસ સ્ટેશન સહિતના પોલીસ અધિકારીઓ ઘટનાસ્થળે પહોંચી ગયા છે.

#WATCH | Rajasthan | 11 people killed and 12 injured when a trailer vehicle rammed into a bus on Jaipur-Agra Highway near Hantra in Bharatpur District, confirms SP Bharatpur, Mridul Kachawa. The passengers on the bus were going from Bhavnagar in Gujarat to Mathura in Uttar… pic.twitter.com/1nYUkj3J9z — ANI MP/CG/Rajasthan (@ANI_MP_CG_RJ) September 13, 2023

6 લોકોના મોત

તાજેતરમાં જ ભરતપુર જિલ્લાના રૂપબાસ પોલીસ સ્ટેશન વિસ્તારમાં એક માર્ગ અકસ્માતમાં ધોલપુરમાં રહેતા છ લોકોના મોત થયા હતા. ધોલપુરમાં રહેતા બે પરિવાર ખાતુ શ્યામના દર્શન કરીને કારમાં પાછા ધોલપુર જઈ રહ્યા હતા, ત્યારે તેમની કાર ધૌલપુરથી જયપુર જતી ખાનગી બસ સાથે અથડાઈ હતી. ઘટનાસ્થળે બે બળદ મૃત હાલતમાં મળી આવ્યા હતા. આ તમામ મુસાફરો ખાટુશ્યામજીથી પરત ફરી રહ્યા હતા ત્યારે માર્ગમાં આ ભયાનક અકસ્માત થયો હતો.

રાજસ્થાનના સીએમ અશોક ગેહલોતે ટ્રેલર વાહન અને બસ વચ્ચેની અથડામણમાં 11 લોકોના મોત પર શોક વ્યક્ત કર્યો છે. તેમણે કહ્યું કે `ગુજરાતથી ભરતરપુર ધાર્મિક યાત્રા પર આવેલા શ્રદ્ધાળુઓની બસની અકસ્માતમાં 11 લોકોના મોતથી હું દુ:ખી છું. પોલીસ ઘટનાસ્થળે પહોંચી ગઈ છે અને ઘાયલોને સારવાર અર્થે હોસ્પિટલ ખસેડવામાં આવી રહ્યાં છે.`

Rajasthan CM Ashok Gehlot condoles the death of 11 people in a collision between a trailer vehicle and a bus.



"...Police-Administration are present at the spot and the injured are being taken to hospital..," he tweets. https://t.co/HyYrqfpdCW pic.twitter.com/mvhtkruPAt — ANI MP/CG/Rajasthan (@ANI_MP_CG_RJ) September 13, 2023

વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ રાજસ્થાનના ભરતપુરમાં માર્ગ અકસ્માતમાં મૃત્યુ પામેલા લોકોના નજીકના સંબંધીઓને PMNRF તરફથી 2 લાખ રૂપિયાની એક્સ-ગ્રેશિયા મંજૂર કરી છે. ઘાયલોને 50,000 રૂપિયા આપવાની જાહેરાત કરી છે.