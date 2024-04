BJP Foundation Day: ભાજપના વર્તમાન રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ જેપી નડ્ડા, પૂર્વ રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ અને ગૃહમંત્રી અમિત શાહ અને સંરક્ષણ મંત્રી રાજનાથ સિંહે આપી શુભેચ્છા

વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીની ફાઇલ તસવીર

ભારતીય જનતા પાર્ટી – બીજેપી (Bharatiya Janata Party – BJP)નો આજે ૪૪મો સ્થાપના દિવસ (BJP Foundation Day) છે. આ અવસરે વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી (Narendra Modi)એ પાર્ટીના તમામ કાર્યકરોને શુભકામનાઓ પાઠવી છે. સાથે જ ભારત (India)ના ૧૪૦ કરોડ લોકોનો પણ આભાર વ્યક્ત કર્યો છે. ભાજપના વર્તમાન રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ જેપી નડ્ડા (JP Nadda), પૂર્વ રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ અને ગૃહમંત્રી અમિત શાહ (Amit Shah) અને સંરક્ષણ મંત્રી રાજનાથ સિંહ (Rajnath Singh)એ પણ આ અવસર પર પાર્ટી કાર્યકર્તાઓને અભિનંદન પાઠવ્યા છે.

વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ સોશ્યલ મીડિયા પોસ્ટમાં લખ્યું છે કે, આજે ભાજપના સ્થાપના દિવસ પર, ‘હું સમગ્ર ભારતમાં પક્ષના તમામ સાથી કાર્યકરોને મારી શુભકામનાઓ આપું છું. હું એ તમામ મહાન મહિલાઓ અને પુરુષોની મહેનત, સંઘર્ષ અને બલિદાનને પણ ખૂબ જ આદરપૂર્વક યાદ કરું છું જેમણે વર્ષોથી અમારી પાર્ટીનું નિર્માણ કર્યું. હું પૂરા વિશ્વાસ સાથે કહી શકું છું કે અમે ભારતની પ્રિય પાર્ટી છીએ, જેણે હંમેશા `નેશન ફર્સ્ટ`ના સૂત્ર સાથે કામ કર્યું છે.’

We are also proud to be an integral part of the NDA, which manifests a perfect harmony between national progress and regional aspirations. The NDA is a vibrant alliance, encapsulating India’s diversity. We cherish this partnership and I am sure it will get even stronger in the…