બપ્પી લહેરી (ફાઇલ તસવીર)

જાણીતા ગાયક બપ્પી લહરીના (‍Bappi Lahiri) નિધન થકી આખું સંગીત જગત સ્તબ્ધ છે. બુધવારે મુંબઈના ક્રિટિકેયર હોસ્પિટલે જ્યારે આ વાતની પુષ્ઠિ કરી ત્યારે બૉલિવૂડ (Bollywood) સહિત આખા દેશમાં મહાતમનો માહોલ ફેલાયો. લતા મંગેશકરના (Lata Mangeshkar) જવાનું દુઃખ હજી વિસરાયું નથી ત્યાર સંગીત જગતની વધુ એક હસ્તીએ (‍Bappi Lahiri) આ વિશ્વને અલવિદા કહી દીધું છે.

બૉલિવૂડના સંગીતમાં પૉપ મ્યૂઝિક લાવવાનો શ્રેય બપ્પી લહેરીને જાય છે. તેમણે જ આવો સફળ પ્રયોગ કર્યો, જેણે કરોડો લોકોમાં ખૂબ જ લોકપ્રિયતા મળી. તેમને ઘણીવાર લોકો ડિસ્કો કિંગ કહેતા હતા. આજે તેમના નિધનથી આખો દેશ સ્તબ્ધ થઈ ગયો છે. બૉલિવૂડ માટે તેમણે પાંચ હજારથી વધારે ગીતો કમ્પૉઝ કર્યા હતા.

Shri Bappi Lahiri Ji’s music was all encompassing, beautifully expressing diverse emotions. People across generations could relate to his works. His lively nature will be missed by everyone. Saddened by his demise. Condolences to his family and admirers. Om Shanti. pic.twitter.com/fLjjrTZ8Jq

પીએમ મોદીએ વ્યક્ત કર્યું દુઃખ

બપ્પી લહેરીના નિધન પર વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ દુઃખ વ્યક્ત કર્યું છે. તેમણે કહ્યું કે બપ્પી લહરીનું સંગીત સર્વાંગીણ હતું, વિવિધ ભાવનાઓને સુંદરતાથી વ્યક્ત કર્યો. આવનારી પેઢીઓ સુધી તેમના સંગીતને યાદ કરશે. તેમનો જીવંત સ્વભાવ બધાને યાદ હશે. પીએમ મોદીએ કહ્યું કે, તેમના નિધનથી દુઃખી છું. તેમના પરિવાર અને પ્રશંસકો પ્રત્યે સંવેદના.

Pained to learn about the passing away of legendary singer and composer, Bappi Lahiri Ji. His demise leaves a big void in the world of Indian music. Bappi Da will be remembered for his versatile singing and lively nature. My condolences to his family and admirers. Om Shanti.