દેશભરમાં 15થી 18 વર્ષની વયજૂથના બાળકોને કોરોનાની રસી આપવામાં આવી રહી છે.

પ્રતીકાત્મક તસવીર

દેશભરમાં 15થી 18 વર્ષની વયજૂથના બાળકોને કોરોનાની રસી આપવામાં આવી રહી છે. આ દરમિયાન, એક મહિલાનું ટ્વિટ સોશિયલ મીડિયા પર વાયરલ થઈ રહ્યું છે, જેમાં તે દાવો કરી રહી છે કે તેના બાળકને એક્સપાયરી ડેટ સાથે રસી આપવામાં આવી છે. જોકે, કેટલાક લોકો આ દાવાના સમર્થનમાં જોવા મળી રહ્યા છે, તો કેટલાક લોકોએ કહ્યું કે વેક્સીનની સમયસીમા સમાપ્ત થઈ નથી, પરંતુ તેની તારીખ લંબાવવામાં આવી છે.

વાસ્તવમાં, નવનીતા નામની મહિલાએ ટ્વિટર પર લખ્યું કે મારો પુત્ર રસી લેવા ગયો હતો, પરંતુ મને ખબર પડી કે આ રસીની એક્સપાયરી ડેટ નવેમ્બરમાં જ હતી, પરંતુ પછી એક પત્ર બતાવવામાં આવ્યો જેમાં જણાવ્યું હતું કે રસીની શેલ્ફ લાઇફ લંબાવવામાં આવી છે! કેવી રીતે, શા માટે, કયા આધારે? શું બાળકોનો ઉપયોગ સ્ટોક ક્લિયર કરવા માટે કરવામાં આવે છે?”

So my son went to get his first vaccine, the drive for kids begin today and realized that the vaccine had already expired in November. Then a letter was shown wherein it seems the shelf life has been extended!!How, why, on what basis?



To clear stock you experiment on kids? pic.twitter.com/259ZHDBMSN