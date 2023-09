ચેન્નઈમાં રવિવારે જાણીતા સિંગર એ આર રહેમાનના કૉન્સર્ટમાં ચાહકો અને દર્શકોને ખૂબ જ ખરાબ અનુભવોનો સામનો કરવો પડ્યો છે. કૉન્સર્ટમાં યોગ્ય વ્યવસ્થા ન હોવાને કારણે દર્શકોની ભીડને ઊભા રહેવા માટે પણ જગ્યા મળીનહીં.

એઆર રહેમાન (ફાઈલ તસવીર)

ચેન્નઈમાં રવિવારે જાણીતા સિંગર એ આર રહેમાનના કૉન્સર્ટમાં ચાહકો અને દર્શકોને ખૂબ જ ખરાબ અનુભવોનો સામનો કરવો પડ્યો છે. કૉન્સર્ટમાં યોગ્ય વ્યવસ્થા ન હોવાને કારણે દર્શકોની ભીડને ઊભા રહેવા માટે પણ જગ્યા મળીનહીં.

ચેન્નઈમાં રવિવારે જાણીતા સંગીત ઉસ્તાદ એઆર રહેમાનના કૉન્સર્ટમાં ચાહકો અને દર્શકોને ખૂબ જ ખરાબ અનુભવનો સામનો કરવો પડ્યો. કૉન્સર્ટમાં યોગ્ય વ્યવસ્થા ન હોવાને કારણે દર્શકોની ભીડને ઊભા રહેવાની પણ જગ્યા મળી નહોતી. એટલું જ નહીં કેટલાક દર્શકો પાસે તો કૉન્સર્ટની ટિકિટ પણ હતી પણ ભીડ વધારે હોવાને કારણે તેમને અંદર જવાની પરવાનગી ન મળી. જેના પછી ઘણાં લોકોએ સોશિયલ મીડિયા પર એઆર રહેમાનના કૉન્સર્ટમાં એન્ટ્રી ન મળવા અને અવ્યવસ્થાને લઈને ફરિયાદ કરી. જેના પર હવે એઆર રહેમાને પોતાની પ્રતિક્રિયા આપી છે.

લોકોની ફરિયાદ બાદ એઆરરહેમાને પોતાના ઑફિશિયલ સોશિયલ મીડિયા અકાઉન્ટ પરથી પ્રતિક્રિયા આપી છે. સાથે જ તેણે પૈસા પાછા આપવા માટે આશ્વાસન આપ્યું છે. એઆર રહેમાને પોતાના એક્સ અકાઉન્ટ પર લખ્યું, "પ્રિય ચેન્નઈ મક્કલે, તમારામાંથી જે લોકોએ ટિકિટ ખરીદી છે અને દુર્ભાગ્યપૂર્ણ પરિસ્થિતિઓને કારણે એન્ટ્રી ન કરી શક્યા, મહેરબાની કરીને તમારી ખરીદેલી ટિકિટની કૉપી તમારી ફરિયાદ સાથે arr4chennai#btos.in પર શૅર કરો, અમારી ટીમ શક્ય તેટલા વહેલા જવાબ આપશે."

Dearest Chennai Makkale, those of you who purchased tickets and weren’t able to enter owing to unfortunate circumstances, please do share a copy of your ticket purchase to arr4chennai@btos.in along with your grievances. Our team will respond asap? @BToSproductions @actcevents

નોંધનીય છે કે એઆર રહેમાનના કૉન્સેપ્ટને લઈને સોશિયલ મીડિયા પર ચાહકોએ પણ આ દાવો કર્યો છે કે ભગદ઼ જેવી સ્થિતિ હતી, જેના પરિણામસ્વરૂપે મહિલાઓને હેરાન કરવામાં આવી અને તેમના બાળકો તેમનાથી અલગ થઈ ગયા અને ઈજાગ્રસ્ત પણ થઈ ગયા હતા. હજારો ચાહકોએ આરોપ મૂક્યો છે કે આયોજકોએ ટિકિટોનું વધારે વેચાણ કર્યું. આ સિવાય યોગ્ય પાર્કિંગની સુવિધાઓની ઓછ પણ કૉન્સર્ટમાં આવનારા લોકો માટે મુશ્કેલીનું કારણ બની. આ સિવાય લોકોએ એ પણ કહ્યું કે દૂર ઊભા રહેલા લોકોને ગીતોનો અવાજ પણ ખૂબ જ ધીમો આવતો હતો.

લોકો પાસે માગી ટિકિટ

વ્હાલા ચેન્નઈના લોકો, જે લોકોએ ટિકિટ ખરીદી હતી અને દુર્ભાગ્યપૂર્ણ પરિસ્થિતિઓને કારણે શૉમાં આવી શક્યા નહીં, પ્લીઝ તમારી ટિકિટની એક કૉપી આપો અને સાથે જ તમારી ફરિયાદ પણ જણાવો. અમારી ટીમ ટૂંક સમયમાં જ જવાબ આપશે.

#ARRahman

AR Rahman`s concert tonight was the most traumatic event I`ve ever been to.THOUSANDS of people WITH tickets were being sent out, not allowed to enter because thousands of TICKETS WERE OVERSOLD. There was nobody to direct anyone,the ticket booth was abandoned. pic.twitter.com/dgZ9mmiCbt