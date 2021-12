"આ સ્કૂટીનું એન્જિન છે (આમાં એક સ્કૂટીનું એન્જિન છે). વીડિયો ફિલ્માવનાર વ્યક્તિની રિક્વેસ્ટ પર તે શખ્સે એ પણ બતાવ્યું કે કેવી રીતે તે અંગો વગર વાહનને અહીં થી ત્યાં લઈ જવામાં સક્ષમ છે."

ઉદ્યોગપતિ આનંદ મહિન્દ્રા દિલ્હિની એક એવી વ્યક્તિનો વીડિયો જોઇને ચોંકી ગયા છે, જેણે પોતાની `દિવ્યાંગતા`ને સમસ્યા બનવા દીધી નથી. તેના પછી તેણે મહરૌલી વિસ્તારના આ વ્યક્તિને પોતાની કંપનીમાં નોકરીની ઑફર પણ મોકલી દીધી છે.

ચારેય હાથ-પગથી દિવ્યાંગ હોવા છતાં આ વ્યક્તિને એક વીડિયોમાં અત્યાધુનિક રિક્શા ચલાવતા જોઈ શકાય છે. તેનો આ વીડિયો ઑનલાઇન વાયરલ થઈ રહ્યો છે. વીડિયોમાં તે વ્યક્તિને એક રાહગીરના પ્રશ્નોનો જવાબ આપતી વખતે જોવા મળે છે તે પોતાના વાહન વિશે જણાવે છે કે "આ સ્કૂટીનું એન્જિન છે (આમાં એક સ્કૂટીનું એન્જિન છે). વીડિયો ફિલ્માવનાર વ્યક્તિની રિક્વેસ્ટ પર તે શખ્સે એ પણ બતાવ્યું કે કેવી રીતે તે અંગો વગર વાહનને અહીં થી ત્યાં લઈ જવામાં સક્ષમ છે."

અનામ દિવ્યાંગે કહ્યું કે, "મારી એક પત્ની, બે નાના બાળકો અને વૃદ્ધ પિતા છે, આથી કમાવવા માટે બહાર જાઉં છું." તેમણે ખુલાસો કર્યો કે તે પાંચ વર્ષથી પોતાનું વાહન ચલાવી રહ્યા છે. તેને ફિલ્માવનાર લોકોના વખાણ થવા પર, તે માત્ર મલકાયો અને ભગવાનનો આભાર માન્યો.

Received this on my timeline today. Don’t know how old it is or where it’s from, but I’m awestruck by this gentleman who’s not just faced his disabilities but is GRATEFUL for what he has. Ram, can @Mahindralog_MLL make him a Business Associate for last mile delivery? pic.twitter.com/w3d63wEtvk