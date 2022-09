પીએમ મોદીને તેમના જન્મદિવસ (PM Modi Birthday)પર અભિનંદન પાઠવી રહ્યાં છે. પાર્ટી અને વિપક્ષના નેતાઓ વડાપ્રધાન મોદીને જન્મદિવસની શુભેચ્છા પાઠવી રહ્યા છે.

આજે વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી (PM Narendra Modi) તેમનો 72મો જન્મદિવસ ઉજવી રહ્યા છે. પીએમ મોદીના જન્મદિવસને લઈને ભારતીય જનતા પાર્ટીએ જોરદાર તૈયારીઓ કરી છે. દેશભરમાં વિવિધ કાર્યક્રમોનું આયોજન કરવામાં આવશે. આ સાથે જ પીએમ મોદીને તેમના જન્મદિવસ (PM Modi Birthday)પર અભિનંદન આપવાની પ્રક્રિયા પણ શરૂ થઈ ગઈ છે. પાર્ટી અને વિપક્ષના નેતાઓ વડાપ્રધાન મોદીને જન્મદિવસની શુભેચ્છા પાઠવી રહ્યા છે.

શું કહ્યું ગૃહમંત્રી અમિત શાહે

ગૃહમંત્રી અમિત શાહે ટ્વીટ કરીને લખ્યું, "દેશના સૌથી પ્રિય નેતા અને આપણા બધાના પ્રેરણાદાયી વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીજીને જન્મદિવસની શુભકામનાઓ. હું ભગવાનને તેમના સારા સ્વાસ્થ્ય અને લાંબા આયુષ્ય માટે પ્રાર્થના કરું છું. મોદીજીએ આપણા ભારતનો પ્રથમ વિચાર ગરીબોના કલ્યાણ માટે સૌપ્રથમ વિચાર અને સંકલ્પથીઅશક્ય કાર્યોને શક્ય બનાવ્યા છે."

રક્ષા મંત્રી રાજનાથ સિંહે ટ્વીટ કરીને લખ્યું, "ભારતના પ્રતિષ્ઠિત વડાપ્રધાન શ્રી નરેન્દ્ર મોદીને જન્મદિવસની શુભકામનાઓ. તેમણે પોતાના નેતૃત્વ દ્વારા દેશમાં પ્રગતિ અને સુશાસનને અભૂતપૂર્વ શક્તિ આપી છે અને સમગ્ર ભારતની પ્રગતિમાં યોગદાન આપ્યું છે. તેમણે પ્રતિષ્ઠા અને સ્વાભિમાનને નવી ઊંચાઈઓ આપી છે. ભગવાન તેમને સ્વસ્થ રાખે અને લાંબુ આયુષ્ય આપે."

ભારતના રાષ્ટ્રપતિએ ટ્વીટ કરીને લખ્યું, "વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીજીને જન્મદિવસની શુભકામનાઓ અને શુભેચ્છાઓ. હું ઈચ્છું છું કે તમારા દ્વારા અજોડ મહેનત, સમર્પણ અને સર્જનાત્મકતા સાથે રાષ્ટ્ર નિર્માણ અભિયાન હાથ ધરવામાં આવે અને તમારા નેતૃત્વમાં ચાલુ રહે. હું ઈચ્છું છું કે ભગવાન તમને સારું સ્વાસ્થ્ય અને લાંબુ આયુષ્ય આપે.”

`ભારત જોડો યાત્રા` પર ગયેલા કોંગ્રેસ સાંસદ રાહુલ ગાંધીએ પણ વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીને જન્મદિવસની શુભેચ્છા પાઠવી હતી. રાહુલ ગાંધીએ પોતાના ટ્વીટર પર લખ્યું કે, પીએમ નરેન્દ્ર મોદીને જન્મદિવસની શુભેચ્છા.

Wishing our ⁦@PMOIndia⁩ Shri ⁦@narendramodi⁩ ji a very happy birthday, good health & long life. May he work to remove the darkness enveloping so many of our fellow citizens & bring them the light of progress, development & social harmony instead. pic.twitter.com/3vaYXtGcu7