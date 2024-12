Amit Shah on Dr Ambedkar: આંબેડકરનું નામ લેવું હવે એક ફેશન થઈ ગઈ છે - આંબેડકર, આંબેડકર, આંબેડકર, આંબેડકર, આંબેડકર, આંબેડકર. જો તમે આટલું જ ભગવાનનું નામ લીધું હોત, તો તમે સાત જન્મો માટે સ્વર્ગમાં ગયા હોત - શાહ

અમિત શાહના નિવેદનને સામે રાહુલ અને પ્રિયંકા ગાંધીએ ડૉ. આંબેડકરની તસવીર લઈને વિરોધ કર્યો (એજન્સી)

એક દિવસ પહેલા રાજ્યસભામાં ગૃહ પ્રધાન (Amit Shah on Dr Ambedkar) અમિત શાહે કહ્યું હતું કે “આંબેડકરનું નામ લેવું હવે એક ફેશન થઈ ગઈ છે - આંબેડકર, આંબેડકર, આંબેડકર, આંબેડકર, આંબેડકર, આંબેડકર. જો તમે આટલું જ ભગવાનનું નામ લીધું હોત, તો તમે સાત જન્મો માટે સ્વર્ગમાં ગયા હોત. આ પછી તેમણે આંબેડકર અંગે કૉંગ્રેસના કથિત ગુનાઓની યાદી ગણાવી, પરંતુ વિરોધી પક્ષો દ્વારા શાહના આ નિવેદનને લઈને તેમની ટીકા કરી રહ્યા છે. અમિત શાહે મંગળવારે રાજ્યસભામાં કૉંગ્રેસ પર આરોપ લગાવ્યો કે તેઓએ ડૉ. ભીમરાવ આંબેડકરનું અપમાન કરવાની એક પણ તક છોડી નથી. તેનું વારંવાર અપમાન કર્યું. આ દરમિયાન તેમણે કૉંગ્રેસ પર આરોપ લગાવ્યો કે તે માત્ર આંબેડકરનું નામ લે છે અને તેના ઈરાદા ક્યારેય સાચા નહોતા. આ વાતને લઈને હવે રાજકીય વિવાદ શરૂ થયો છે અને કૉંગ્રેસ શાહની ટીકા કરી રહ્યા છે તે દરમિયાન પીએમ નરેન્દ્ર મોદીએ એક પોસ્ટ કરી વિરોધીઓની ઝાટકણી કાઢી છે.

It is due to Dr. Babasaheb Ambedkar that we are what we are! Our Government has worked tirelessly to fulfil the vision of Dr. Babasaheb Ambedkar over the last decade.

બાબા સાહેબ આંબેડકરને લઈને ગૃહ મંત્રી અમિત શાહના (Amit Shah on Dr Ambedkar) નિવેદનના એક ભાગને લઈને હોબાળો થઈ રહ્યો છે. કૉંગ્રેસ અને વિરોધ પક્ષોએ શાહ પર બાબા સાહેબનું અપમાન કરવાનો આરોપ લગાવ્યો છે. રાજ્યસભામાં વિપક્ષના નેતા અને કૉંગ્રેસના રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ મલ્લિકાર્જુન ખડગે ગૃહમંત્રીના રાજીનામાની માગ કરી રહ્યા છે. મામલો વેગ પકડતો જોઈને પીએમ મોદીએ કૉંગ્રેસ પર છેલ્લાં કેટલાંક વર્ષોના તેના `દુષ્કર્મો` અને ખાસ કરીને ડૉ. આંબેડકરના અપમાનને છુપાવવા માટે દુર્ભાવનાપૂર્ણ જૂઠ બોલવાનો આરોપ મૂક્યો અને આંબેડકર વિરૂદ્ધ કૉંગ્રેસના કથિત ગુનાઓની યાદી પણ આપી છે.

PM મોદીએ સોશિયલ મીડિયા પ્લેટફોર્મ પર પોસ્ટ્સમાં લખ્યું! ભારતના લોકોએ વારંવાર જોયું છે કે કેવી રીતે એક પરિવારની આગેવાની હેઠળની પાર્ટીએ ડૉ. આંબેડકરના (Amit Shah on Dr Ambedkar) વારસાને ભૂંસી નાખવા અને SC/ST સમુદાયોનું અપમાન કરવા માટે દરેક સંભવિત ગંદી યુક્તિનો ઉપયોગ કર્યો. કૉંગ્રેસે ડૉ. આંબેડકરને લગતા કરેલા પાપોમાં સમાવેશ થાય છે - ચૂંટણીમાં તેમને એક વાર નહીં, પરંતુ બે વાર હરાવવા. પંડિત નેહરુની તેમની વિરુદ્ધ ચૂંટણી પ્રચાર અને તેમની હારને પ્રતિષ્ઠાનો મુદ્દો બનાવ્યો. તેમને ભારત રત્ન ન આપો. સંસદના સેન્ટ્રલ હોલમાં તેમના પોટ્રેટને સ્થાન ન આપો.

If the Congress and its rotten ecosystem think their malicious lies can hide their misdeeds of several years, especially their insult towards Dr. Ambedkar, they are gravely mistaken!



The people of India have seen time and again how one Party, led by one dynasty, has indulged in