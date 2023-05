વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીના મન કી બાત કાર્યક્રમના ખર્ચને લઈને લોકોને ખોટી માહિતી આપી. અમદાવાદ ક્રાઈમ બ્રાન્ચમાં ઈસુદાન ગઢવી પર આઈપીસીની કલમ 66(1)બી, 85 (1)માં એફઆઈઆર નોંધવામાં આવ્યો છે.

ઈસુદાન ગઢવી (ફાઈલ તસવીર)

ગુજરાતમાં (Gujarat) અનેક મોરચે સંકટનો સામનો કરતી આમ આદમી પાર્ટી (આપ)ની મુશ્કેલી હજી વધી શકે છે. તાજેતરની ઘટનામાં આપના પ્રદેશ પ્રમુખ ઈસુદાન ગઢવી વિરુદ્ધ અમદાવાદ ક્રાઈમ બ્રાન્ચમાં એક એફઆઈઆર નોંધવામાં આવ્યો છે. ક્રાઈમ બ્રાન્ચે આ એફઆઈઆર એક નાગરિક તરફથી મળેલી ફરિયાદ બાદ નોંધ્યો છે. ઈસુદાન ગઢવી પર આરોપ છે કે તેમણે એક ટ્વીટ દ્વારા વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીના મન કી બાત કાર્યક્રમના ખર્ચને લઈને લોકોને ખોટી માહિતી આપી. અમદાવાદ ક્રાઈમ બ્રાન્ચમાં ઈસુદાન ગઢવી પર આઈપીસીની કલમ 66(1)બી, 85 (1)માં એફઆઈઆર નોંધવામાં આવ્યો છે.

ડિલીટ કરી દીધું ટ્વીટ

ઈસુદાન ગઢવીએ વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીના 100મા મન કી બાત કાર્યક્રમના ખર્ચને લઈને પહેલા ટ્વીટ કર્યું હતું અને પછીથી આ ટ્વીટ ડિલીટ કરી દીધું હતું. આમાં ઈસુદાન ગઢવીએ લખ્યું હતું કે મન કી બાત કાર્યક્રમના એક એપિસોડનો ખર્ચ 8.3 કરોડ છે તો 100 એપિસોડનો ખર્ચ 830 કરોડ રૂપિયા. ટેક્સના પૈસા બરબાદ થયા. બીજેપીના કાર્યકર્તાઓએ આનો વિરોધ કરવો જોઈએ, કારણકે તે લોકો જ આ કાર્યક્રમ સાંભળે છે. ફરિયાદકર્તાએ આરોપ મૂક્યો છે કે ઈસુદાન ગઢવીએ ખોટી માહિતી આપીને લોકોને ભ્રમિત કર્યા છે.

Claim: PM`s one-day #MannKiBaat message costs 8.3 cr & 830 cr have been incurred so far on ads



▪️This Claim is #Misleading

▪️₹ 8.3 cr is total figure of ads for Mann ki Baat till said date, not for a single episode. Tweet assumes each episode is supported by ads. Which is false pic.twitter.com/oaYFYIgv1F