સરકારના નિર્ણય સામે ત્રણ દિવસથી ચાલી રહેલા વિરોધ વચ્ચે, આંદોલનકારીઓએ આજે ​​સવારે બિહારના સમસ્તીપુર અને લખીસરાય રેલ્વે સ્ટેશનોમાં તોડફોડ કરી અને ટ્રેનને આગ ચાંપી દીધી.

તસવીર: PTI

સેનામાં ભરતી માટે કેન્દ્ર સરકાર દ્વારા લાવવામાં આવેલી નવી સ્કીમ `અગ્નિપથ સ્કીમ` (Agnipath Scheme)ને લઈને દેશના ઘણા રાજ્યોમાં વિરોધ ચાલી રહ્યો છે. સરકારના નિર્ણય સામે ત્રણ દિવસથી ચાલી રહેલા વિરોધ વચ્ચે, આંદોલનકારીઓએ આજે ​​સવારે બિહારના સમસ્તીપુર અને લખીસરાય રેલ્વે સ્ટેશનોમાં તોડફોડ કરી અને ટ્રેનને આગ ચાંપી દીધી. અનેક એસી કોચને આગ ચાંપી દેવામાં આવી હતી. સાથે જ રેલવે ટ્રેક પણ બ્લોક કરી દેવામાં આવ્યો હતો. તોડફોડના કારણે ઘણી રેલ્વે ટ્રેનો પ્રભાવિત થઈ છે.

આ ઉપરાંત આરામાં વિરોધ પ્રદર્શન કરી રહેલા વિરોધીઓએ પોતાનો રોષ વ્યક્ત કરીને કુલહડિયા સ્ટેશન પર ઉભેલી પેસેન્જર ટ્રેનને પણ આગ ચાંપી દીધી છે. આગ લાગવાને કારણે પટણા-દીનદયાળ ઉપાધ્યાય જંકશન મેઈન લાઈનની કામગીરી ખોરવાઈ ગઈ છે. તે જ સમયે, દરભંગામાં ગુમતી મ્યુઝિયમ પાસે રેલ્વે લાઈન જામ થઈ ગઈ છે. લહેરિયાસરાયથી દરભંગાનો મુખ્ય માર્ગ પણ બ્લોક કરી દેવામાં આવ્યો છે. આ રૂટ પર ઘણી ટ્રેનો ફસાઈ ગઈ છે. માહિતી મળ્યા બાદ મોટી સંખ્યામાં પોલીસ ફોર્સ તૈનાત કરવામાં આવી છે.

અગ્નિપથ યોજનાના વિરોધમાં ગઈકાલે કાર્યવાહી શરૂ થઈ ગઈ છે. અહીં પોલીસે 23 લોકોની ધરપકડ કરી છે. પથ્થરમારામાં 11 પોલીસકર્મીઓ ઘાયલ થયા હતા. અહીના બાપુધામ મોતીહારી રેલ્વે સ્ટેશન પર યુવાનોએ હાહાકાર મચાવ્યો હતો. બે ટ્રેનોમાં તોડફોડ કરવામાં આવી હતી.

અગ્નિપથ યોજનાનો વિરોધ કરી રહેલા વિદ્યાર્થીઓએ બિહારના ઉપમુખ્યમંત્રી રેણુ દેવીના બેતિયામાં આવેલા ઘર પર હુમલો કર્યો હતો. તેમના પુત્રએ સમાચાર એજન્સી એએનઆઈને જણાવ્યું કે બેતિયામાં તેમના નિવાસસ્થાન પર હુમલો કરવામાં આવ્યો. ઘરને નોંધપાત્ર નુકસાન થયું છે. રેણુ દેવી હાલ પટનામાં છે.

#WATCH | Bihar: The residence of Deputy CM Renu Devi, in Bettiah, attacked by agitators during their protest against #AgnipathScheme



Her son tells ANI, "Our residence in Bettiah was attacked. We suffered a lot of damage. She (Renu Devi) is in Patna." pic.twitter.com/Ow5vhQI5NQ