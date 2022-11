મહારાષ્ટ્રની રાજધાની મુંબઈમાં 26 નવેમ્બર 2008ના થયેલા આતંકવાદી હુમલાની આજે (26 નવેમ્બરે) 14મી પુણ્યતિથિ છે. આ હુમલામાં 18 સુરક્ષાકર્મચારીઓ સહિત 166 લોકોના જીવ ગયા હતા અને 300થી વધારે લોકો આ હુમલામાં ઈજાગ્રસ્ત થયા હતા.

મહારાષ્ટ્રની (Maharashtra) રાજધાની (Capital) મુંબઈમાં (Mumbai) 26 નવેમ્બર 2008ના થયેલા આતંકવાદી હુમલાની (Terror Attack) આજે (26 નવેમ્બરે) 14મી પુણ્યતિથિ (14th Anniversary) છે. આ હુમલામાં 18 સુરક્ષાકર્મચારીઓ સહિત 166 લોકોના જીવ ગયા હતા અને 300થી વધારે લોકો આ હુમલામાં ઈજાગ્રસ્ત થયા હતા. આઝાદ ભારતમાં આ અત્યાર સુધીનો સૌથી આતંકવાદી હુમલો છે. આ દરમિયાન વિદેશ મંત્રી એસ. જયશંકરે (S Jaishankar) આતંકવાદી હુમલામાં જીવ ગુમાવનારા લોકોને યાદ કર્યા અને તેમને શ્રદ્ધાંજલિ આપી. વિદેશ મંત્રીએ કહ્યું કે માનવતા માટે જોખમ છે. આજે, ભારત સહિત આખા વિશ્વ 26/11 હુમલામાં જીવ ગુમાવનારા લોકોને યાદ કરી શ્રદ્ધાંજલિ આપી રહ્યા છે. જે લોકોએ આ હુમલાની યોજના ઘડી અને નિરીક્ષણ કર્યું તેમને ન્યાયની અદાલતમાં લાવવા જોઈએ.

વિદેશ મંત્રીએ એક નાનકડો વીડિયો શૅર કરતા કહ્યું કે અમે વિશ્વમાં આતંકવાદના દરેક પીડિત પ્રત્યે અમારી સંવેદનાઓ વ્યક્ત કરીએ છીએ. જયશંકરે કહ્યું કે આંતરરાષ્ટ્રીય સમુદાયના જવાબદાર સભ્યો તરીકે તે આપણા પર નિર્ભર છે કે તેમના આઘાતને યાદ રાખીએ અને આતંકવાદના ગુનેગારોને ન્યાય અપાવવા માટે અમારા પ્રયત્નો મક્કમતાથી રજૂ કરીએ.

Terrorism threatens humanity. Today, on 26/11, the world joins India in remembering its victims. Those who planned and oversaw this attack must be brought to justice. We owe this to every victim of terrorism around the world. pic.twitter.com/eAQsVQOWFe

રાષ્ટ્રપતિ દ્રૌપદી મુર્મૂએ શું કહ્યું?

રાષ્ટ્રપતિ દ્રૌપદી મુર્મૂએ મુંબઈ હુમલાના પીડિતોને યાદ કર્યા. રાષ્ટ્રપતિએ કહ્યું કે 26/11 મુંબઈ આતંકવાદી હુમલા પર દેશ તે બધાને કૃતજ્ઞતાથી યાદ કરી રહ્યા છે, જેમણે આ હુમલામાં પોતાનો જીવ ગુમાવ્યો છે. તેમના પ્રિયજનો અને પરિવારની પીડા અનુભવીએ છીએ. રાષ્ટ્ર તે સુરક્ષાકર્મચારીઓને શ્રદ્ધાંજલિ આપે છે, જેમણે પોતાના કર્તવ્ય પાલનમાં બહાગુરીથી લડતા સર્વોચ્ચ બલિદાન આપ્યું.

On the anniversary of 26/11 Mumbai terror attacks, the nation remembers with gratitude all those we lost. We share the enduring pain of their loved ones and families. Nation pays homage to the security personnel who fought valiantly and made supreme sacrifice in the line of duty.