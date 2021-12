દેશની રાજધાની દિલ્હીમાં ઑમિક્રોનના કેસ છેલ્લા 24 કલાકમાં ડબલ થઈ ગયા છે. સ્વાસ્થ્ય મંત્રી સત્યેન્દ્ર જૈને જણાવ્યું કે દિલ્હીમાં હવે ઑમિક્રૉનના કુલ 20 કેસ છે.

રાષ્ટ્રીય રાજધાની દિલ્હીમાં કોરોના સંક્રમણના નવા વેરિએન્ટ ઑમિક્રૉનના કેસ ઝડપથી વધી રહ્યા છે. છેલ્લા 24 કલાકમાં જ ઑમિક્રૉનના કેસ ડબલ થઈ ગયા છે. હકિકતે આજે પણ નવા વેરિએન્ટના 10 નવા કેસ સામે આવ્યા છે. જેના દિલ્હીમાં ઑમિક્રૉનના દર્દીઓની સંખ્યા વધીને 20 થઈ ગઈ છે. રાહતના સમાચાર છે કે આમાંથી 10ને રજા મળી ગઈ છે અને અન્યમાં પણ લક્ષણો વધારે ગંભીર નથી.

દિલ્હીના હેલ્થ મિનિસ્ટરે ઑમિક્રૉનના 20 કેસની પુષ્ઠિ કરી

આ વિશે દિલ્હીના સ્વાસ્થ્ય મંત્રી સત્યેન્દ્ર જૈને આજે જણાવ્યું તે, "દિલ્હીમાં ઑમિક્રૉનના 10 નવા કેસ સામે આવ્યા છે, જેથી અહીં આ પ્રકારના કેસની સંખ્યા 20 થઈ ગઈ છે. આ 20માંથી કુલ 10 જણને રજા આપી દેવામાં આવી છે."

10 new cases of #OmicronVariant reported in Delhi, taking the total number of cases of the variant here to 20. A total of 10 people, out of these 20, have been discharged: Delhi Health Minister Satyendar Jain



