સમાજવાદી પાર્ટી (SP)ના પ્રમુખ અને ઉત્તર પ્રદેશના પૂર્વ મુખ્યમંત્રી અખિલેશ યાદવે સોમવારે કહ્યું કે સમાજવાદનો માર્ગ વાસ્તવમાં રામ રાજ્યનો માર્ગ છે. યાદવે દાવો કર્યો કે ભગવાન કૃષ્ણ દરરોજ રાત્રે તેમના સપનામાં આવે છે અને કહે છે કે સમાજવાદી સરકાર બનવા જઈ રહી છે.

અખિલેશ યાદવે પ્રેસ કોન્ફરન્સમાં કહ્યું કે, "ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ મારા સપનામાં પણ આવ્યા હતા અને ગઈકાલે પણ આવ્યા હતા, દરરોજ આવે છે અને કહે છે કે સમાજવાદી સરકાર બનવા જઈ રહી છે." તેમણે કહ્યું કે, ભાજપ વારંવાર રામ રાજ્યની વાત કરે છે. પરંતુ વાસ્તવમાં સમાજવાદનો માર્ગ રામ રાજ્યનો માર્ગ છે. તેમણે કહ્યું, "સમાજવાદનો માર્ગ રામરાજ્યનો માર્ગ છે. જે દિવસે સમાજવાદનો સંપૂર્ણ અમલ થશે, તે દિવસથી રામરાજ્યની શરૂઆત થશે."

મુખ્યમંત્રી યોગી આદિત્યનાથ પર નિશાન સાધ્યું

નોંધનીય છે કે પૂર્વ મુખ્યમંત્રીએ રવિવારે લખનૌમાં ભગવાન પરશુરામના નવનિર્મિત મંદિરમાં દર્શન કર્યા બાદ સમાજવાદી વિજય યાત્રાના દસમા તબક્કાને આગળ ધપાવ્યું હતું. ઉત્તર પ્રદેશના મુખ્યપ્રધાન યોગી આદિત્યનાથ પર નિશાન સાધતા સપા અધ્યક્ષે કહ્યું, "જે વ્યક્તિની વિરુદ્ધ તમામ ગંભીર કલમોમાં કેસ નોંધાયા હતા, ભાજપે તેમને મુખ્યમંત્રી બનાવ્યા. ભાજપના ઘણા નેતાઓ જેઓ વૃદ્ધ છે, જેઓ વર્ષોથી લોહી પરસેવો વહાવી રહ્યા છે."

