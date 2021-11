કૃષિ કાયદા રદ પર કેન્દ્રિય ગૃહપ્રધાને પોતાની પ્રતિક્રિયા આપી છે, તો બીજી બાજુ ખેડૂત નેતા રાકેશ ટિકૈતે આંદોલન યથાવત રાખવાની જ વાત કરી છે.

અમિત શાહ

વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી(Narendra Modi)એ આજે સવારે ત્રણેય કૃષિ કાયદા (Farm Laws) પરત ખેંચવાની જાહેરાત કરી છે. પીએમ મોદીના આ નિર્ણય પર અનેક નેતાઓ અને અભિનેતાઓ પોતાની પ્રતિક્રિયા આપી રહ્યાં છીએ. પીએમ મોદીના કૃષિ કાયદો રદ કરવાના નિર્ણય પર અમિત શાહની પ્રતિક્રિયા સામે આવી છે. ગૃહપ્રધાન અમિત શાહે ટ્વિટ કરી આ અંગે વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીની પ્રશંસા કરી છે. અમિત શાહે ટ્વિટ કરી લખ્યું કે,`પીએમ મોદીમાં ખાસ શું છે, તેમણે આ જાહેરાત કરવા માટે ગુરુ પૂર્ણિમાના વિશેષ દિવસની પસંદગી કરી. આ દર્શાવે છે કે તે દરેક ભારતીયના કલ્યાણ સિવાય કંઈ જ વિચારતા નથી. તેમણે એક સારી સ્ટેટ્સમેનશિપ બતાવી છે.`

What is unique about PM @narendramodi Ji`s announcement is that he picked the special day of ‘Guru Purab’ to make this announcement. It also shows there is no other thought except the welfare of each and every Indian for him. He has shown remarkable statesmanship. — Amit Shah (@AmitShah) November 19, 2021

અમિત શાહે અન્ય એક ટ્વિટમાં કહ્યું કે, `પીએમ નરેન્દ્ર મોદીની કૃષિ કાયદા સંબંધિત ઘોષણ આવકારદાયક અને રાજનેતા જવું કદમ છે. જેમ કે, વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ પોતાના સંબોધનમાં કહ્યું, ભારત સરકાર આપણા ખેડૂતોની સેવા કરતી રહેશે અને તેમના પ્રયાસોમાં હંમેશા તેમનું સમર્થન કરશે. `

PM @narendramodi’s announcement relating to the farm laws is a welcome and statesmanlike move.



As the Prime Minister pointed out in his address, the Government of India will keep serving our farmers and always support them in their endeavours. — Amit Shah (@AmitShah) November 19, 2021

નોંધનીય છે કે આજે વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ પ્રકાશ પર્વ નિમિત્તે દેશને સંબોધિત કરતા ત્રણેય કૃષિ કાયદાઓને પરત લેવાની જાહેરાત કરી છે. પીએમ મોદીના આ નિર્ણય પર ઘણા રાજનેતાઓની પ્રતિક્રિયા આવી રહી છે. પંજાબના પૂર્વ સીએમ કેપ્ટન અમરિંદર સિંહે આ નિર્ણયનું સ્વાગત કર્યું છે. અમરિન્દર સિંહે ટ્વીટ કરીને પીએમ મોદીનો આભાર માન્યો અને લખ્યું કે `ખેડૂતોની માંગ સ્વીકારવા અને ત્રણ કૃષિ કાયદાઓને રદ કરવા બદલ નરેન્દ્ર મોદીજીનો આભાર. ગુરુ નાનક જયંતિના અવસર પર આ સારો નિર્ણય લેવામાં આવ્યો છે. મને આશા છે કે કેન્દ્ર સરકાર ખેડૂતો માટે વિકાસનું કામ ચાલુ રાખશે.`

Great news! Thankful to PM @narendramodi ji for acceding to the demands of every punjabi & repealing the 3 black laws on the pious occasion of #GuruNanakJayanti. I am sure the central govt will continue to work in tandem for the development of Kisani! #NoFarmers_NoFood @AmitShah — Capt.Amarinder Singh (@capt_amarinder) November 19, 2021

કૃષિ કાયદાને પાછો ખેંચવાના નિર્ણય પછી પણ ખેડૂત નેતા રાકેશ ટિકૈતે આંદોલન ચાલુ રાખવાની વાત કરી છે. ટિકૈતે ટ્વિટ કરીને લખ્યું છે કે આંદોલન તરત જ પાછું ખેંચવામાં આવશે નહીં, અમે તે દિવસની રાહ જોઈશું જ્યારે સંસદમાં કૃષિ કાયદા રદ કરવામાં આવશે. એમએસપીની સાથે સરકારે ખેડૂતોના અન્ય મુદ્દાઓ પર પણ ચર્ચા કરવી જોઈએ.