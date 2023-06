કેન્દ્ર સરકાર હેઠળ આવતા પશ્ચિમ રેલવે (Western Railway Officials Goof-Up)ના કેટલાક અધિકારી બેન થયેલી ચાઇનીઝ ઍપ કેમસ્કેનરનો ઉપયોગ કરી રહ્યા છે

પ્રતીકાત્મક તસવીર (સૌજન્ય: આઇસ્ટૉક)

કોરોના વાયરસ (Coronavirus)ને કારણે દેશભરમાં થયેલા પહેલા લોકડાઉન દરમિયાન ભારત સરકારે ચીનની ૫૮ એપ્સ બેન (Indian Government Bans 58 Chinese Apps) કરી હતી, જેમાં ટિકટોક, ઈએસ ફાઇલ એક્સપ્લોરર અને કેમસ્કેનર (CamScanner) જેવી ૫૮ ઍપ્સ ભારત સરકારે બેન કરી હતી. આ બેનને સરકારે ડિજિટલ સ્ટ્રાઇક ગણાવી હતી. જોકે, કેન્દ્ર સરકાર હેઠળ આવતા પશ્ચિમ રેલવે (Western Railway Officials Goof-Up)ના કેટલાક અધિકારીઓ આ બેન થયેલી ઍપ્સનો ઉપયોગ કરી રહ્યા છે.

૧૩ જૂનના રોજ પશ્ચિમ રેલવેના મુંબઈ વિભાગના ડિવિઝનલ રેલવે મેનેજર (Mumbai Divisional Railway Manager)ના ઑફિશિયલ ટ્વિટર એકાઉન્ટ પરથી મુંબઈની એસી લોકલમાં કરાયેલી સ્પેશિયલ ટિકિટ ચેકિંગ ડ્રાઈવ વિશે એક ટ્વીટ કરવામાં આવ્યું હતું. આ ટ્વીટ કેટલીક તસવીરો પણ શેર કરવામાં આવી હતી. આ તસવીરોમાં નીચે ‘કેમસ્કેનર’નો વૉટરમાર્ક (Western Railway Officials Goof-Up) સ્પષ્ટપણે જોઈ શકાય છે. એનો અર્થ એ થયો કે પશ્ચિમ રેલવેના કેટલાક અધિકારીઓ હજી પણ આ બેન થયેલી ઍપનો ઉપયોગ કરે છે.

આવું જ એક ટ્વીટ ૧૪ જૂનના રોજ પણ કરવામાં આવ્યું હતું, જેમાં વિરાર સ્ટેશન પર કરાયેલી સ્પેશિયલ ટિકિટ ચેકિંગ ડ્રાઈવ વિશે માહિતી આપવામાં આવી છે. આ તસવીરોમાં પણ નીચે ‘કેમસ્કેનર’નો વૉટરમાર્ક જોઈ શકાય છે.

ગુજરાતી મિડ-ડે ડૉટ કૉમે આ સંદર્ભે પ્રતિક્રિયા મેળવવા જ્યારે પશ્ચિમ રેલવેના અધિકારીઓનો સંપર્ક કર્યો ત્યારે તેમણે આ વિશે કંઈ પણ કહેવાનો ઇનકાર કર્યો હતો. જોકે, બાદમાં મુંબઈ વિભાગના ડિવિઝનલ રેલવે મેનેજરના ઑફિશિયલ ટ્વિટર એકાઉન્ટ પરથી આ બંને ટ્વીટ્સ તાત્કાલિક ડિલીટ કરવામાં આવ્યા હતા અને તસવીરો પરથી વૉટરમાર્ક કાઢી બંને ટ્વીટ્સ ફરી કરવામાં આવ્યા હતા. જોકે, ગુજરાતી મિડ-ડે ડૉટ કૉમ પાસે આ બંને ટ્વીટ્સના સ્ક્રીનશોટ્સ છે.

નવા ટ્વીટ્સ

Special Ticket Checking Drive Conducted in AC local by Commercial officers, TC staff & RPF on 12/06/2023, & 13/06/2023 over Mumbai Division. More checks will be conducted in the future. “WE APPEAL TO ALL PASSENGERS TO TRAVEL ON VALID TICKETS". pic.twitter.com/ytMCVWr0lV

Special Ticket Checking Drive Conducted at Virar Station by Commercial Officers, Ticket Checking Staff, and RPF on 14/06/2023. Further, more checks will be conducted in the future also.“WE APPEAL TO ALL PASSENGERS TO TRAVEL ON VALID TICKETS.” pic.twitter.com/aUapaeQalH