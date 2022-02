વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ શોક વ્યક્ત કર્યો

પ્રતીકાત્મક તસવીર

ગુરુવારે મોડી રાત્રે પુણેમાં એક નિર્માણાધીન બિલ્ડિંગનો સ્લેબ તૂટી પડતા મોટી દુર્ઘટના સર્જાઇ છે. એક મૉલના નિર્માણ દરમિયાન લોખંડનો સ્લેબ તૂટી પડતા પાંચના મજૂરના મોત નિપજ્યાં છે અને ત્રણ જણ ગંભીર રીતે ઘાયલ થયા છે. હજી પણ અમુક મજૂરો અંદર ફસાયેલા છે. બચાવ કામગીરી ચાલુ છે. ઘાયલોને નજીકની હૉસ્પિટલમાં સારવાર માટે ખસેડાયા છે.

આ દુર્ઘટના યેરવાડા વિસ્તારમાં શાસ્ત્રી વાડિયા બંગલા પાસે બની હતી. અહીં એક મૉલ બની રહ્યો હતો. તેના બેઝમેન્ટમાં લોખંડનો સ્લેબ તૂટી પડતા દુર્ઘટના ઘટી છે. આ મૉલના નિર્માણનું કામ ચોવીસ કલાક ચાલુ રહે છે.

દુર્ઘટના અંગે વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ દુઃખ વ્યક્ત કર્યું છે. ‘પીએમઓ ઓફિસ દ્વારા કરવામાં આવેલા ટ્વિટમાં લખ્યું છે કે, પુણેમાં નિર્માણાધીન બિલ્ડિંગમાં થયેલી દુર્ઘટનાથી દુઃખી. શોકગ્રસ્ત પરિવારો પ્રત્યે સંવેદના. હું આશા રાખું છું કે આ દુર્ઘટનામાં ઘાયલ થયેલા તમામ લોકો વહેલામાં વહેલી તકે સ્વસ્થ થઈ જાય : વડાપ્રધાન.’

Pained by the mishap at an under-construction building in Pune. Condolences to the bereaved families. I hope that all those injured in this mishap recover at the earliest: PM @narendramodi