મુંબઈ ટી2 ઍરપૉર્ટ પર સિસ્ટમ ડાઉન થતાં કાઉન્ટર પર લાગી મોટી કતાર, પ્રવાસીઓ ચિંતામાં વ્યાકૂળ થયા છે.

મુંબઈ ઍરપૉર્ટ (ફાઈલ તસવીર)

મુંબઈ ઍરપૉર્ટના (Mumbai Airport) ટર્મિનલ ટૂ (Terminal 2) પર સિસ્ટમ ક્રેશ (System Crash) થવાથી પ્રવાસીઓને (Travelers) અનેક મુશ્કેલીઓનો સામનો કરવો પડે છે. સિસ્ટમ ડાઉન (System Down) થવાને કારણે ઍરપૉર્ટ પર પ્રવાસીઓની લાંબી લાઈન લાગી ગઈ છે. આ બધા પ્રવાસીઓ પોતાના ચેકઈનની રાહમાં ઊભા છે. મળતી માહિતી પ્રમાણે મુંબઈ ઍરપૉર્ટ પર CITA સિસ્ટમ ડાઉન થઈ છે. મુંબઈ ઍરપૉર્ટ પર બધું કામ CITA દ્વારા થાય છે. આની મદદથી જ ઍરપૉર્ટનો સર્વર ચાલે છે.

સિસ્ટમ ડાઉન થવાને કારણે પ્રવાસીઓની સાથે-સાથે ઍરપૉર્ટ કર્મચારીઓની પણ મુશ્કેલીઓ વધી ગઈ છે. જણાવવાનું કે જે ટર્મિનલ પર સિસ્ટમ ડાઉન થવાની સૂચના છે તે છત્રપતિ શિવાજી મહારાજ આંતરરાષ્ટ્રીય ઍરપૉર્ટના બે ટર્મિનલમાંથી એક છે.

The sheer timing of you placing your bag for check in and all systems going down at that exact moment at Mumbai Airport @CSMIA_Official! ?



Complete standstill and this is how we begin the weekend!