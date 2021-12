આદેશમાં કહેવામાં આવ્યું છે કે ઉલ્લંઘન કરનારાઓને ભારતીય દંડ સંહિતાની કલમ 188 અને અન્ય કાયદાકીય જોગવાઈઓ હેઠળ સજા કરવામાં આવશે.

મુંબઈમાં 144 કલમ લાગુ

ઓમિક્રોન (Omicron)ના વધતા કેસોને ધ્યાનમાં રાખીને મુંબઈ(Mumbai)માં 11 અને 12 ડિસેમ્બરે કલમ 144 લાગુ કરવામાં આવી છે. આ દરમિયાન લોકો અને વાહનોની રેલી,મોરચા,સરઘસ પર પ્રતિબંધ છે. રાજ્યમાં અત્યાર સુધીમાં ઓમિક્રોન વેરિઅન્ટના કુલ 17 કેસ છે.

મુંબઈ પોલીસ(Mumbai Police)એ શુક્રવારે મુંબઈ કમિશનરેટ વિસ્તારમાં CRPCની કલમ 144 લાગુ કરી છે. જેના કારણે આગામી બે દિવસ સુધી રેલીઓ અને દેખાવો પર પ્રતિબંધ મુકવામાં આવ્યો છે. એક અધિકારીએ જણાવ્યું કે ડેપ્યુટી કમિશનર ઓફ પોલીસ દ્વારા જારી કરવામાં આવેલ આદેશ શનિવાર અને રવિવારે 48 કલાક માટે અમલમાં રહેશે. તેમણે કહ્યું કે કોરોનાના નવા ઓમિક્રોન વેરિઅન્ટ તેમજ અમરાવતી, માલેગાંવ અને નાંદેડમાં થયેલી હિંસાની પૃષ્ઠભૂમિમાં કાયદો અને વ્યવસ્થા જાળવવા માટે તેનો અમલ કરવામાં આવ્યો છે.

Maharashtra: Section 144 CrPC imposed in Mumbai on 11th and 12th December, in wake of #Omicron cases in the state. Rallies/morchas/processions etc of either persons or vehicles prohibited.



The state has a total of 17 Omicron cases so far.