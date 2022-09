મુંબઇના વેસ્ટર્ન એક્સપ્રેસ હાઇવે પર ફરીએકવાર ચક્કાજામ થયો અને ઑફિસ ગોઅર્સને ભારે હાલાકી વેઠી પડી, ટ્વિટર પર આવેલી પ્રતિક્રિયાઓ છે આનો પુરાવો

ઑફિસ અવર્સમાં વેસ્ટર્ન એક્સપ્રેસ હાઇવે પર ચક્કાજામ ટ્રાફિક હતો

મુંબઇના વેસ્ટર્ન એક્સપ્રેસ હાઇવે (Western Express Highway) પર ફરી એકવાર ટ્રાફીક જામે (Traffic Jam) માઝા મુકી હતી. મંગળવારની સવારે ઑફિસ જનારાઓએ છેક ગોરેગાંવથી માંડીને લાંબા અંતર સુધી ભારે ટ્રાફિકનો સામનો કર્યો હતો. કોઇનું કહેવું હતું કે આ ટ્રાફિક જામ વાકોલા બ્રિટ પર પલ્ટી મારી ગયેલા કોઇ ટેમ્પોને કારણે હતો કારણકે ટેમ્પો ખસેડવામાં નહોતો આવ્યો. છેલ્લા બે મહિનામાં આ ચોથી કે પાંચમી વાર બન્યું છે જ્યારે વેસ્ટર્ન એક્સપ્રેસ હાઇવે પર ટ્રાફિક જામને કારણે લોકો કલાકો સુધી ખોડાઇ રહ્યા હોય અને હેરાન થયા હોય. આ ટ્રાફિક જે પહેલાં અંધેરી સુધી હતો તે અંતે ગોરેગાંવ – ઓબેરોય મૉલ પહેલાંના હિસ્સા સુધી જામ થઇ ગયો હતો. મુંબઈ ટ્રાફિક પોલીસે બાદમાં ચોખવટ કરી હતી કે ખોટકાયલા ટેમ્પાને કારણે આ હાલત થઇ હતી.

સાવ નજીવા અંતરને કાપવામાં પણ જ્યારે કલાકો પસાર કરવા પડતા હતા ત્યારે યુઝર્સે આ અંગે ટ્વિટર પર પોતાનો રોષ ઠાલવ્યો હતો.

The patch of Western Express Highway connecting Joheshwari to Goregaon is in SHAMBLES! Mega Bottleneck of almost a kilometer thanks to the Metro dugout and a pothole filled JVLR flyover! Takes 20 minutes for a 2 minute journey. @MTPHereToHelp @mybmc @mybmcRoads @CMOMaharashtra — Rahul Rane (@Handle_Rahul) September 6, 2022

ગોરેગાંવથી જોગેશ્વરી સુધી પહોંચવાનો રસ્તો સાવ રેઢિયાળ છે એવું એક ટ્વિટર યુઝરે લખ્યું અને કહ્યું કે બે મિનીટનો રસ્તો કાપવામાં 20 મિનીટ જાય છે. ખરાબ રસ્તાનો બળાપો પણ ટ્વિટર યૂઝરે કાઢ્યો હતો.

યૂઝર્સે ઠેર ઠેર બોટલ નેક થાય છેની વ્યથા પણ વ્યક્ત કરી હતી.

Examples of poor road designs can be found in quantity on Western Express Highway. You must do a detailed story around this if possible. Happy to help on Sundays. — Nishant Mody (@modynishant) September 6, 2022

વળી સાયરસ મિસ્ત્રીનું મોત પણ મુંબઇ ગુજરાત હાઇવેની બદતર હાલતને કારણે થયું છે તેવા ન્યૂઝ રિપોર્ટને ટાંકીને એક યૂઝરે લખ્યું હતું કે એ તો છે પણ શહેરના આ રસ્તાની બિસ્માર હાલત વિશે પણ લખાવું જોઇએ.

Its gonna take eternity to reach BKC today..Such fucked up traffic on western express highway.. — Prasoon Vyas (@Prasoonvyas) September 6, 2022

વેસ્ટર્ન એક્સપ્રેસ હાઇવે પરથી બીકેસી પહોંચવું અશક્ય લાગી રહ્યું છે તેવું પણ એક યૂઝરે ભારે ગુસ્સામાં ટ્વીટ કર્યું હતું.

What`s with this traffic jam on western express highway....i understand Work From Home but with Mumbai traffic it`s Work From Highway ??? #weh #mumbaitraffic this city is in bad shape!! #mumbairoads — Jesentia (@jesentia_2702) September 6, 2022

એક યૂઝરે લખ્યુ હતું કે એટલો ટ્રાફિક છે કે વર્ક ફ્રોમ હોમને બદલે હવે વર્ક ફ્રોમ હાઇવે થઇ રહ્યું છે.

Total traffic jam on western express Highway southbound.Reason? @MTPHereToHelp no matter how much citizens highlight problems faced to daily commuters, everything seems to be given deaf ears. #mumbaitraffic #weh #mumbairoads — ConcernedCitizen (@ConcernCitz27) September 6, 2022

કોઇ યૂઝરે સત્તાધિશોને સવાલ કર્યો હતો કે આ સમસ્યા કેમ બહેરા કાનો પર પછડાઇને પાછી ફરી રહી છે.

Why the traffic in Malad (Kurar village) and south bound areas on Western Express highway then?

Please help — Kalyani K (@Adv_KalyaniK) September 6, 2022

અમૂક યુઝર્સે સવાલ કર્યો હતો કે આખરે આ ટ્રાફિક જામ છે શા માટે જે અંતે તો કુરાર ગામ સુધી પહોંચ્યો હતો.

वाकोला पुलावर टेम्पो बंद पडल्यामुळे गोंदिवली येथे दक्षिणेकडे जाणारी वाहनांची वाहतूक मंदावली आहे.

Due to tempo breakdown at Vakola Bridge, South bound vehicular movement is slow at Gondivali. #MTPTrafficUpdates — Mumbai Traffic Police (@MTPHereToHelp) September 6, 2022

એક તબક્કે મુંબઇ ટ્રાફિક પોલીસ વિભાગે ટ્વીટ કરીને વાકોલા પર ખોટકાયેલા ટેમ્પોની વાત જણાવી હતી.

એક યુઝરે કહ્યું હતું કે આ રસ્તાના નામમાંથી એક્સપ્રેસ કાઢી નાખવું જોઇએ કારણકે અહીં કંઇ જ એક્સપ્રેસ નથી.

Massive traffic jam on Western Express Highway on the South bound carriageway. Andheri flyover to Santacruz flyover has taken me an hour to cross - stalled truck on the Santacruz flyover. @traffic_mumbai @MTPHereToHelp @RoadsOfMumbai @CPMumbaiPolice — Saumiil Shah (@RealSaumil) September 6, 2022

વેસ્ટર્ન એક્સપ્રેસ હાઇવે લોકો માટે હવે સરળતાને બદલે માત્રને માત્ર મુશ્કેલી પેદા કરનારા ટ્રાફિક જામનું કાયમી સરનામું બની ગયો છે. તંત્રએ આ મામલે તાત્કાલિક પગલાં લેવા જરૂરી છે. એમ મનાય છે કે મેટ્રો શરૂ થશે પછી આમાં ફેર પડશે પણ આ તો માત્ર ધારણાઓ છે કારણકે જ્યાં સુધી નક્કર પરિણામ નહીં મળે ત્યાં સુધી લોકોએ હેરાનગતી વેઠવી પડશે તેમ લાગે છે. જેમણે વેસ્ટર્ન એક્સપ્રેસ હાઇવેથી એસવી હાઇવે પર જવાનો પ્રયાસ કર્યો હતો તેમણે પણ ત્યાં પહોંચવામાં અને ત્યાં પહોંચ્યા પછી ટ્રાફિક જામ અને ખાડાને કારણે હેરાનગતી ભોગવવી પડી હતી.