ફાઈલ તસવીર

મુંબઈ અને મુંબઈના ટ્રાફિકથી તો લગભગ બધા જ વાકેફ છે અને એટલે જ લોકો પોતાના દફતરે પહોંચવાના સમય પ્રમાણે ટ્રાફિકનો સમય પણ ગણતરી કરીને નીકળતા હોય છે. પણ સામાન્ય ટ્રાફિક જામ કરતા પણ જ્યારે વધારે જામ મળે ત્યારે નેટિઝેન્સ ગુસ્સે થાય છે. આજે 10 ઑગસ્ટે ફરી આ જ રીતે અસામાન્ય ટ્રાફિકનો સામનો કરતા મુંબઈકર્સે પોતાનો ગુસ્સો ટ્વિટર પર ઠાલવતા મુંબઈ પૉલિસ તેમજ બીએમસીને ટેગ કર્યા છે. આ ટ્રાફિક જામ વેસ્ટર્ન એક્સપ્રેસ હાઇવે પર થયો હોવાથી મોટાભાગના ઑફિસ જતાં લોકો ફસાયા છે.

વેસ્ટર્ન એક્સપ્રેસ હાઇવેની બન્ને તરફ ટ્રાફિક જામ થયો છે. મિડ-ડેના રિપૉર્ટર આશીષ રાણેએ આ ટ્રાફિક જામનો વીડિયો લીધો છે. સવારે લગભગ 9.30 - 10 વાગ્યાથી આ જામ કાંદિવલીથી શરૂ થયો છે અને હજી પણ સ્લૉ-મૂવિંગ છે.

મુંબઈ ટ્રાફિક પોલીસે પણ ટ્વીટ કરીને જણાવ્યું છે કે વેસ્ટર્ન એક્સપ્રેસ હાઇવે પર ટ્રાફિક જામ થયો છે. આની સાથે મુંબઈ ટ્રાફિક પોલીસે કારણ આપ્યું છે કે વાકો બ્રિજથી મિલન સબવે પર રસ્તા ખરાબ હોવાને કારણે ટ્રાફિક જામ થયો છે.

Due to bad roads on the southbound Western Expressway, vehicular movement is slow on the Vakola Bridge to Milan subway.#MTPTrafficUpdates — Mumbai Traffic Police (@MTPHereToHelp) August 10, 2022

Traffic jam all the way on Western Express Highway from the Andheri flyover till santacriz flyover reason being the potholes #TrafficJam @AndFootpath @RoadsOfMumbai @MTPHereToHelp @TOIMumbai pic.twitter.com/3WChZgK33K — Susan (@susanmuchhala) August 10, 2022

Boarded at 8:30 from kandivali and its 10:27am still stuck in andheri. Crazy Traffic. Government should do something about Western Express Highway Traffic @mieknathshinde @nitin_gadkari @mybmc — vinit chaurasia (@studvinit) August 10, 2022

Whats the reason for this terrible traffic jam on Western express Highway southbound?? These issues never seem to end!!! @MTPHereToHelp #mumbaitraffic #weh — ConcernedCitizen (@ConcernCitz27) August 10, 2022

Western Express Highway - going towards Bandra - PACKED!!! Have covered 2.5 km in the last 50 minutes! #MumbaiRains — RK (@RK_sports) August 10, 2022



નોંધનીય છે કે આ પહેલા 4 ઑગસ્ટે પણ વેસ્ટર્ન એક્સપ્રેસ પર આવો જ ટ્રાફિક જામ થયો હતો. જો કે, તે ટ્રાફિક જામનું કારણ વીવીઆઇપી મૂવમેન્ટ હતું. પરંતુ આજે થયેલ ટ્રાફિક જામનું કારણ હજી સામે આવ્યું નથી.