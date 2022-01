મુંબઈ પોલીસે 73મા ગણતંત્ર દિવસના અવસરે મહિલાઓ વિરુદ્ધ થનારા અપરાધને અટકાવવા માટે સ્પેશિયલ ડિવિઝન નિર્ભયા સ્ક્વૉડ હેલ્પલાઈન નંબર 103 લૉન્ચ કર્યું છે.

બૉલિવૂડના ફિલ્મ નિર્માતા અને નિર્દેશક રોહિત શેટ્ટી પોતાની ફિલ્મોમાં જબરજસ્ત એક્શન માટે જાણીતો છે. રોહિતની ફિલ્મોમાં એક્શનની સાથે સાથે એક પ્રકારનો સામાજિક સંદેશ પણ હોય છે. હવે તેણે મુંબઈ પોલીસ દ્વારા શરૂ કરવામાં આવેલ નિર્ભયા સ્ક્વૉડ માટે વીડિયો બનાવ્યો છે.

આ વીડિયોને મુંબઈ પોલીસે પોતાના અધિકારિક ઇન્સ્ટાગ્રામ પર શૅર કર્યો છે. વીડિયો શૅર કરી મુંબઈ પોલીસે લખ્યું, "લાંઘ કે અબ તૂ લક્ષ્મણ રેખા, બન નિડર, બન નિર્ભય. હવે એક સમર્પિત સ્ક્વૉડ, જે આ શહેરમાં મહિલાઓ વચ્ચે નિડરતાનું પ્રતિબિંબ છે. નિર્ભયા સ્ક્વૉડ."

બૉલિવૂડ સેલેબ્સે પોલીસના કર્યા વખાણ

મુંબઈ પોલીસ દ્વારા શૅર કરવામાં આવેલ આ વીડિયોને બૉલિવૂડ સ્ટાર્સ ખૂબ જ પસંદ કરી રહ્યા છે. વીડિયો અત્યાર સુધી સલમાન ખાન, વિકી કૌશવ, સારા અલી ખાન, શાહિદ કપૂર, મનીષ મલ્હોત્રા, અક્ષય કુમાર, રણવીર સિંહ, અર્જુન કપૂર, અજય દેવગન, કેટરીના કૈફ, કરણ જોહર જેવા સુપરસ્ટારે પોત-પોતાના સોશિયલ મીડિયા હેન્ડલ પર શૅર કરી અને મુંબઈ પોલીસના વખાણ કર્યા છે.

નિર્ભયા સ્ક્વૉડનો આ વીડિયો સોશિયલ મીડિયા પર લોકો પણ ખૂબ જ પસંદ કરી રહ્યા છે. વીડિયોને અત્યાર સુધી ઇન્સ્ટાગ્રામ પર 12 લાખથી વધારે વ્યૂઝ અને લાઇક્સ કરી ચૂક્યા છે અને કોમેન્ટ કરી મુંબઈ પોલીસની આ પહેલના ખૂબ જ વખાણ કરી રહ્યા છે.

“Nirbhaya Squad” a great initiative by @MumbaiPolice and @CPMumbaiPolice for women’s safety.

મુંબઈ પોલીસે જોઈ સૂર્યવંશી

જણાવવાનું કે તાજેતરમાં જ રોહિત શેટ્ટીના નિર્દેશનમાં બનેલી ફિલ્મ સૂર્યવંશી રિલીઝ થઈ છે, જેમાં અભિનેતા અક્ષય કુમારે એક પોલીસ અધિકારીની ભૂમિકા ભજવી છે. મુંબઈ પોલીસ માટે આ ફિલ્મની સ્પેશિયલ સ્ક્રીનિંગ કરવામાં આવી હતી.