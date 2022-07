રાષ્ટ્રીય બાળ અધિકાર સંરક્ષણ સમિતિ (NCPCR)એ સોમવારે મુંબઈ પોલીસને શિવસેનાના નેતા આદિત્ય ઠાકરે વિરુદ્ધ FIR નોંધાવવાની માંગ કરી છે.

આદિત્ય ઠાકરે

રાષ્ટ્રીય બાળ અધિકાર સંરક્ષણ સમિતિ (NCPCR)એ સોમવારે મુંબઈ પોલીસને શિવસેનાના નેતા આદિત્ય ઠાકરે વિરુદ્ધ FIR નોંધાવવાની માંગ કરી છે. આયોગે કહ્યું કે એક ફરિયાદ મળી છે જેમાં, આક્ષેપ કરવામાં આવ્યો છે કે આદિત્ય ઠાકરેએ આરે જંગલને બચાવવા માટે પોતાની પાર્ટીના અભિયાનમાં કથિત રીતે બાળકોનો ઉપયોગ કર્યો હતો.

સર્વોચ્ચ બાળ અધિકાર સંસ્થા NCPCRએ મુંબઈ પોલીસને નોટીસ જાહેર કરી કહ્યું છે કે તેમને એક ફરિયાદ મળી છે, જેમાં આક્ષેપ કરવામાં આવ્યો છે કે મુંબઈ જિલ્લા ફુટબોલ સંઘના અધ્યક્ષ આદિત્ય ઠાકરેએ આરે બચાવો પ્રદર્શન અને રાજનીતિક અભિયાન માટે શિવસેના યુથ વિંગ યુવાસેનામાં સગીરોનો ઉપયોગ કરવામાં આવ્યો હતો.

આદિત્ય ઠાકરેએ ટ્વિટર પર લિંક શેર કરી છે, જેમાં વિરોધ પ્રદર્શનના રૂપમાં બાળકોના હાથમાં પોસ્ટર પકડાવેલા જોઈ શકાય છે.

Aarey is a unique forest within our city. Uddhav Thackeray ji declared 808 acres of Aarey as Forest and the car shed must move out. Our human greed and lack of compassion cannot be allowed to destroy biodiversity in our city. pic.twitter.com/YNbS0ryd8d