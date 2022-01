રાષ્ટ્રવાદી કોંગ્રેસ પાર્ટીના (NCP) વડા શરદ પવાર (Sharad Pawar) કોરોના પોઝિટિવ (Covid-19 Positive) હોવાનું જાણવા મળ્યું છે. ટ્વીટ કરીને તેણે પોતાને ચેપ લાગ્યો હોવાની માહિતી આપી છે.

શરદ પવાર (ફાઇલ તસવીર)

શરદ પવારે પણ જણાવ્યું કે તેમની તબિયત કેવી છે. તેણે ટ્વીટમાં લખ્યું, `હું કોરોના સંક્રમિત છું. પણ ચિંતા કરવાની કોઈ વાત નથી. હું ડૉક્ટર દ્વારા સૂચવ્યા મુજબ સારવાર લઉં છું. જેઓ છેલ્લા કેટલાક દિવસોમાં મારા સંપર્કમાં આવ્યા છે, તેઓ પોતાની તપાસ કરાવે અને તમામ જરૂરી સાવચેતી રાખે.

I have tested Covid positive but there is no cause for concern. I am following the treatment as suggested by my doctor.

I request all those who have been in contact with me in the past few days to get themselves tested and take all necessary precautions.