આ નિયમ આગામી 15 દિવસમાં લાગુ થઈ જશે

પ્રતીકાત્મક તસવીર

મુંબઈમાં ટ્રાફિકની સમસ્યા કોઈનાથી છુપી નથી. સવારે ઓફિસનો ધસારો હોય કે સાંજે ઘરે આવવું. શહેરના રસ્તાઓ પર ટ્રાફિક જોવા મળવો સામાન્ય બાબત છે. ઘણી વખત લોકો તેમના ગંતવ્ય સ્થાન સુધી પહોંચવા માટે ટ્રાફિકના નિયમોનું પાલન પણ કરતા નથી. મુંબઈમાં જ્યાં ઘણા બાઈકર્સ આજે પણ હેલમેટ વગર વાહન ચલાવતા જોવા મળે છે, ત્યાં હવે મુંબઈ ટ્રાફિક પોલીસે પિલિયન રાઇડર માટે પણ હેલમેટ ફરજિયાત બનાવ્યું છે. આ નિયમ આગામી 15 દિવસમાં લાગુ થઈ જશે.

મુંબઈ પોલીસે જાહેરનામું બહાર પાડ્યું

મુંબઈ પોલીસે કહ્યું છે કે જે લોકો નિયમોનું પાલન નહીં કરે તેમને 500 રૂપિયાનો દંડ કરવામાં આવશે અને ડ્રાઈવિંગ લાયસન્સ 3 મહિના માટે રદ કરવામાં આવશે. મુંબઈ પોલીસના નોટિફિકેશન મુજબ, શહેરમાં મોટાભાગના ટુ-વ્હીલર સવારો હેલમેટ પહેરતા નથી અને ટ્રાફિક નિયમોનું ઉલ્લંઘન કરે છે. હાલમાં હેલમેટ પહેરનારાઓ સામે મુંબઈ ટ્રાફિક પોલીસ દ્વારા રૂા. 500 વસૂલવામાં આવે છે અથવા તેમનું લાઇસન્સ સસ્પેન્ડ કરવામાં આવે છે. એક હવે 15 દિવસ બાદથી હેલમેટ વિના પાછળ બેસનારાઓને પણ દંડ કરવામાં આવશે.

Persons riding a 2-wheeler i.e both the rider and pillion are hereby urged to wear a helmet.



As per MVA, action will be taken in case of violation of this rule for pillion rider as well. We will start implementing after 15 days from now.#WearAHelmet #PillionAsWell pic.twitter.com/5uhHB2z3tY