મોહિત કંબોજ (ફાઈલ તસવીર)

મહારાષ્ટ્રમાં ભાજપ નેતા મોહિત કંબોજ વિરુદ્ધ દગાખોરીનો કેસ નોંધવામાં આવ્યો છે. મુંબઈ પોલીસની આર્થિક ક્રાઇમ બ્રાન્ચ (EOW)એ ભાજપ નેતા વિરુદ્ધ કાર્યવાહી કરી છે. ઇન્ડિયન ઓવરસીઝ બેન્કના મેનેજરની ફરિયાદ બાદ ભાજપ નેતા પર કેસ નોંધવામાં આવ્યો છે.

52 કરોડની લોનની હેરાફેરીનો આરોપ

મોહિત કંબોજ પર 52 કરોડની લોનની હેરાફેરીનો આરોપ છે. મેનેજરનો આરોપ છે કે એક કંપનીના ત્રણ નિદેશકોએ બેન્ક પાસેથી 52 કરોડની લોન લીધી હતી. આમાંથી એક નિદેશક મોહિત કંબોજ પણ છે. મેનેજરે કહ્યું કે પૈસાનો ઉપયોગ અન્ય કોઈક ઉદ્દેશ્ય માટે કરવામાં આવ્યો.

The Manager alleged that Kamboj was one of the three directors of a company that took a loan of Rs 52 crores and used it for a purpose other than the intended purpose. Case registered u/s 409 and 420 IPC against Kamboj and the other two directors: Mumbai Police (2/2)