મુંબઈ પોલીસ (ફાઈલ તસવીર)

Mumbai Police in Panic: મુંબઈ પોલીસને આવેલા એક અજાણ્યા ફોન કૉલથી હાહાકાર મચ્યો છે. કૉલ કરનારે દાવો કર્યો કે મુંબઈમાં આતંકવાદી ઘુસી આવ્યા છે. ફોન પર કહેવામાં આવ્યું કે એકતા નગરમાં આ આતંકવાદી છુપાયેલા છે. પોલીસે તપાસ કર્યા બાદ ખબર પડી કે માહિતી ખોટી છે અને ફોન કરનાર વ્યક્તિ દારૂના નશામાં હતી.

Mumbai Police Control Room received a phone call yesterday in which the caller claimed that terrorists had entered Mumbai. The information was found to be incorrect and the caller was found to be under the influence of alcohol. The accused, identified as Laxman Nanavare, has been…