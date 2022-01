Mumbai Police:મુંબઈના એક શખ્શે પૂછ્યું કે શું વાઈન પીને ગાડી ચલાવી શકું છું? મુંબઈ પોલીસનો જવાબ સોશિયલ મીડિયા પર ઝડપથી વાયરલ થઈ રહ્યો છે.

પ્રતીકાત્મક તસવીર

Mumbai Police:સોશિયલ મીડિયા પર મુંબઈ પોલીસનું એક ટ્વીટ ઝડપથી વાયરલ થઈ રહ્યો છે. આ ટ્વીટને વાઈન વિશેનો છે. હકિકતે, છેલ્લા કેટલાક દિવસોમાં મહારાષ્ટ્ર સરકારે નવી વાઈન પૉલિસીને મંજૂરી આપી હતી આ અંતર્ગત સુપર માર્કેટ અને કિરાના સ્ટોર પર વાઈનની ખરીદી-વેંચાણ કરી શકાય છે.

વાઇનની આ નવી પૉલિસીનો બીજેપીએ વિરોધ કર્યો તો શિવસેના નેતા સંજય રાઉતે પાર્ટી પર કટાક્ષ કરતા વાઈનનું વેચાણ ખેડૂતોના હિતમાં જણાવ્યું. તેમણે કહ્યું, વાઈન કોઈ દારૂ નથી. વાઈનનું વેચાણ વધવાથી ખેડૂતોને ફાયદો પહોંચશે. મહારાષ્ટ્ર સરકારે ખેડૂતોની આવકને બેગણી કરવાનો નિર્ણય લીધો છે. તેમણે બીજેપી પર હુમલો કરતા કહ્યું કે તેમને ફક્ત વિરોધ કરતાં આવડે છે ખેડૂતો માટે કંઇ નથી કરતા.

બ્રેથ-એનાલાઇઝરમાં એલ્કોહલ મળ્યું તો...

સંજય રાઉતે આ નિવેદન પર શિવમ વહિયા નામના એક યૂઝરે ટ્વિટર પર મજાક કરવાના અંદાજમાં મુંબઈ પોલીસને ટૅગ કરીને પૂછ્યું કે, "હવે જો હું વાઈન પીને ગાડી ચલાવું છું તો શું તમે મને નજીકનું બાર બતાવશો કે જેલમાં નાખી દેશો?" મુંબઈ પોલીસે આ વ્યક્તિના પ્રશ્નનો જવાબ આપતા કહ્યું કે, "સર અમે ઇચ્છીએ છીએ કે તમે એક જવાબદાર નાગરિકની જેમ દારૂ પીને ગાડી ન ચલાવો. અને જો બ્રેથ-એનાલાઇઝરમાં એલ્કોહલ મળે છે તો તમારે જેલમાં અમારા મહેમાન બનવું પડી શકે છે."

Sir, we recommend your raise your bar & ride in a chauffeur driven car, after drinking, like a ‘responsible citizen’.

Else if the breathalyzer detects the alcohol content in the wine you drank (which it will to be frank), you will have to be our guest behind the bars https://t.co/KS0WnOZ6pP