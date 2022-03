આ પત્ર મુંબઈ પોલીસ કમિશનરના ઓફિશિયલ એકાઉન્ટમાંથી ટ્વીટ કરવામાં આવ્યો છે

IPS અધિકારી સંજય પાંડેએ સોમવારે મુંબઈ CP ઓફિસનો ચાર્જ સંભાળ્યો હતો. તસવીર/ANI

મુંબઈના નવા પોલીસ કમિશનર સંજય પાંડેએ મુંબઈકરોને ખુલ્લો પત્ર લખ્યો છે. આ પત્રમાં તેમણે મોબાઈલ નંબર પણ આપ્યો છે, જેથી મુંબઈના નાગરિકોને કોઈ ફરિયાદ હોય તો તેમનો સીધો સંપર્ક કરી શકે. આ પત્રમાં તેમણે કહ્યું છે કે “મારું મુંબઈ શહેર અને તેના દ્વારા તમારી સાથે ભાવનાત્મક જોડાણ છે. છેલ્લા 30 વર્ષ કે તેથી વધુ સમયથી, મેં શહેરમાં અને પોલીસ દળમાં વિવિધ હોદ્દા પર સેવા આપી છે. મુંબઈ પોલીસની પોતાની એક ભવ્ય પરંપરા અને ઈતિહાસ છે. હકીકતમાં, મુંબઈ પોલીસની તુલના હંમેશા સ્કોટિશ પોલીસ સાથે કરવામાં આવે છે. આ પૃષ્ઠભૂમિમાં, મુંબઈ પોલીસ કમિશનર તરીકે, મને મુંબઈના લોકોની સેવા કરવાની તક મળી છે.” આ બાબત તેમના માટે ગૌરવપૂર્ણ હોવાની વાત તેમણે કહી હતી.

આ પત્ર મુંબઈ પોલીસ કમિશનરના ઓફિશિયલ એકાઉન્ટમાંથી ટ્વીટ કરવામાં આવ્યો છે, જેમાં પોલીસ કમિશ્નર સંજય પાંડેએ જણાવ્યું છે કે “આ મુશ્કેલ સમયમાં સમગ્ર કાયદો અને વ્યવસ્થાની દૃષ્ટિએ આપણે પણ ઘણી મુશ્કેલીઓનો સામનો કરી રહ્યા છીએ. તેથી, જો તમને મુંબઈ પોલીસ દળની કામગીરીમાં સુધારો કરવાની જરૂર લાગે અને જો તમારી પાસે કોઈ સૂચનો હોય, તો કૃપા કરીને મને 9869702747 પર જણાવો.” તેમણે કહ્યું કે “કેટલીકવાર નાના સૂચનો પણ મોટો બદલાવ લાવી શકે છે. તેથી, અમે યોગ્ય સૂચનોની નોંધ લઈને તે મુજબ ફેરફારો કરવા ચોક્કસપણે પ્રયાસ કરીશું.”

Good Afternoon Mumbai



It’s truly an honour to get the opportunity of serving our city as the Commissioner of Police. Your support and cooperation will make the efforts stronger. Let’s keep in touch https://t.co/tMfkcK8Vi9



+919869702747 @sanjayp_1 #MumbaiFirst #AskCPMumbai pic.twitter.com/P688gxUDan