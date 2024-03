Mumbai News: કાંદિવલીમાં આવેલી ઠાકુર કૉલેજ ઑફ સાયન્સ એન્ડ કૉમર્સમાં વિદ્યાર્થીઓને જબરદસ્તી બીજેપીના પ્રવક્તાનું સેશન સાંભળવા ફરમાન કરવામાં આવ્યું હતું.

તાજેતરમાં જ મુંબઈ (Mumbai News)ના કાંદિવલીમાં આવેલી ઠાકુર કૉલેજ ઑફ સાયન્સ એન્ડ કૉમર્સમાંથી મહત્વના સમાચાર સામે આવી રહ્યા છે. પ્રાપ્ત માહિતી અનુસાર અહીં કૉલેજમાં એક બીજેપીનું સેશન આયોજિત કરવામાં આવ્યું હતું. આ સત્રમાં વિદ્યાર્થીઓ ભડકી ગયા હતા. એવા પણ અહેવાલો સામે આવી રહ્યા છે કે BMM કોર્સના વિદ્યાર્થીઓના આઈડી કાર્ડ જપ્ત કર્યા તો હતા જ સાથે વિદ્યાર્થીઓએ કૉલેજ કેમ્પસમાં ભાજપના સભ્ય માટે કૉલેજ દ્વારા આયોજિત સત્રમાં વિરોધ પણ દર્શાવ્યો હતો.

કયા વિષય પર સત્ર આયોજિત કરવામાં આવ્યું હતું?

તમને જણાવી દઈએ કે ઠાકુર કોલેજની બિલ્ડિંગના 7મા માળે આવેલા સત્રના માર્ગમાં વિદ્યાર્થીઓ ભાગી ન જાય માટે કોલેજ અધિકારીઓએ તાળાં મારી દેવડાવ્યા હતા.

પીયૂષ ગોયલના પુત્ર ધ્રુવ ગોયલ આ સેશનમાં પ્રવક્તા હતા

Mumbai News: તમને જણાવી દઈએ કે ઠાકુર કોલેજમાં બીજેપી દ્વારા એક સત્રનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. જેમાં કેન્દ્રીય પ્રધાન પીયૂષ ગોયલના પુત્ર ધ્રુવ ગોયલ સત્રના પ્રવક્તા હતા. એવા અહેવાલો સામે આવી રહ્યા છે કે પ્રવક્તા દ્વારા વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી અને ભાજપની અત્યારસુધીની સિદ્ધિઓ વિશે સૌને માહિતગાર કરવામાં આવનાર હતા.

વિદ્યાર્થીઓ નારાજ દેખાઈ રહ્યા હતા

આ સેશન દરમિયાન ફ્રી પ્રેસ જર્નલે મુલાકાત લીધી હતી અને વિદ્યાર્થીઓ સાથે વાતચીત કરી હતી. આ સેશનમાં વિદ્યાર્થીઓ નારાજ જણાઈ રહ્યા હતા. જાણે વિદ્યાર્થીઓની મરજી કે ઈચ્છા ન હોવા છતાં તેઓને જબરદસ્તી આ સેશનમાં બેસાડવામાં આવ્યા હતા.

શિવસેના (યુબિટી) નેતા પ્રિયંકા ચતુર્વેદીએ રોષ ઠાલવ્યો

Students of Thakur College in Mumbai were forced to attend Dhruv Goyal, son of Union Minister Piyush Goyal session. The students say their ids were confiscated to ensure that they are compulsorily present when he speaks. What a shame! pic.twitter.com/qLmDKjV8yk