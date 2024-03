Moscow Attack: મોસ્કોમાં ક્રાકાસ સિટી કોન્સર્ટ હૉલ પર હુમલો કરવામાં આવ્યો હતો. આ હુમલામાં બંદૂકધારીઓએ અંધાધૂંધ ગોળીબાર કર્યો હતો. ઓછામાં ઓછા ૪૦ લોકો માર્યા ગયા

મોસ્કોમાં થયેલ હુમલાના દ્રશ્યો અને વ્લાદિમીર પુતિન

રશિયાની રાજધાની મોસ્કોમાંથી એક ભયાવહ સમાચાર (Moscow Attack) સામે આવ્યા છે. તમને જણાવી દઈએ કે મોસ્કોના કોન્સર્ટ હોલમાં આતંકી હુમલા થયા છે. પ્રાપ્ત માહિતી અનુસાર આ હુમલામાં 40 લોકોના મોત થયા હોવાના અહેવાલ મળી રહ્યા છે તેમ જ આ હમલામાં અને 145થી વધુ લોકો ઘાયલ થયા હોવાના પણ અહેવાલ છે.

તમને જણાવી દઈએ કે શુક્રવારે મોસ્કોમાં ક્રાકાસ સિટી કોન્સર્ટ હૉલ પર હુમલો કરવામાં આવ્યો હતો. આ હુમલામાં બંદૂકધારીઓએ અંધાધૂંધ ગોળીબાર કર્યો હતો. આ હુમલામાં ઓછામાં ઓછા ૪૦ લોકો માર્યા ગયા અને ૧૪૫થી વધુ ઘાયલ થયા હોવાના અહેવાલ મળી રહ્યા છે.

હુમલા (Moscow Attack)ના થોડા કલાકો વિત્યા બાદ ઇસ્લામિક સ્ટેટે હુમલાની જવાબદારી સ્વીકારી હતી. એક નિવેદનમાં આતંકવાદી જૂથે દાવો કર્યો હતો કે તેણે મોસ્કોની બહારના ભાગમાં ક્રાસ્નોગોર્સ્કમાં `ખ્રિસ્તીઓ`ના એક મોટા મેળાવડા પર હુમલો કર્યો હતો.

શું કહ્યું રશિયાના વિદેશ મંત્રાલયે?

તમને જણાવી દઈએ કે આ હુમલા બાદ રશિયાના વિદેશ મંત્રાલયે આ હુમલાને આતંકવાદી હુમલો (Moscow Attack) ગણાવ્યો છે અને આંતરરાષ્ટ્રીય સમુદાયને આ ઘૃણાસ્પદ અપરાધની નિંદા કરવાની અપીલ કરી છે.

વ્હાઇટ હાઉસના ટોચના અધિકારી અને રાષ્ટ્રીય સુરક્ષા પરિષદના પ્રવક્તા જોન કિર્બીએ આ મામલે જણાવ્યું હતું કે, હુમલાની જે ભયાવહ તસવીરો સામે આવી છે તે ખરેખર ભયાનક છે. હુમલામાં યુક્રેનની ભૂમિકા અંગે હાલમાં કોઈ સંકેત નથી. અમેરિકા આ અંગે માહિતી એકઠી કરી રહ્યું છે. વ્હાઇટ હાઉસમાં પત્રકારોને સંબોધતા કિર્બીએ કહ્યું કે હાલમાં આ હુમલામાં યુક્રેન કે યુક્રેનિયનો ગોળીબારમાં સામેલ હોય એવા કોઈ સંકેત નથી.

રશિયાના રાષ્ટ્રપતિ વ્લાદિમીર પુતિને પણ વ્યક્ત કર્યો શોક

રશિયાના રાષ્ટ્રપતિ વ્લાદિમીર પુતિને હુમલા (Moscow Attack)માં ઘાયલ થયેલા પીડિતોને ઝડપથી સ્વસ્થ થવાની શુભેચ્છા પાઠવી હતી.

નરેન્દ્ર મોદીએ આ હુમલા અંગે દુઃખ વ્યક્ત કર્યું

We strongly condemn the heinous terrorist attack in Moscow. Our thoughts and prayers are with the families of the victims. India stands in solidarity with the government and the people of the Russian Federation in this hour of grief.