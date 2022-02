ઘરમાં પૂછપરછ બાદ લગભગ સાડા સાત વાગ્યે અધિકારી નવાબ મલિકને પોતાની સાથે ઇડી ઑફિસ લઈ ગયા. સવારે સાડા વાગ્યાથી ઇડી ઑફિસમાં તેમની પૂછપરછ કરવામાં આવી રહી છે.

નવાબ મલિક

મહારાષ્ટ્રના મંત્રી અને રાષ્ટ્રવાદી કૉંગ્રેસ પાર્ટી (NCP) નેતા નવાબ મલિકને પ્રવર્તન નિદેશાલય (Enforcement Directorate) દ્વારા આજે પૂછપરછ કરવામાં આવી રહી છે. મળતી માહિતી પ્રમાણે ઇડીના અધિકારી સવારે લગભગ 6 વાગ્યે નવાબ મલિકના ઘરે પહોંચ્યા હતા. જ્યારે તેમની લગભગ એક કલાક સુધી પૂછપરછ કરવામાં આવી. ઘરમાં પૂછપરછ બાદ લગભગ સાડા સાત વાગ્યે અધિકારી નવાબ મલિકને પોતાની સાથે ઇડી ઑફિસ લઈ ગયા. સવારે સાડા વાગ્યાથી ઇડી ઑફિસમાં તેમની પૂછપરછ કરવામાં આવી રહી છે.

આ મામલે થઈ રહી છે પૂછપરછ

ઇડીએ અંડરવર્લ્ડ સાથે કહેવાતા સંબંધો ધરાવતી એક સંપત્તિના સિલસિલે નવાબ મલિકને બોલાવ્યા હતા. આ મામલે હવે નવાબ મલિકની પૂછપરછ કરવામાં આવી રહી છે. અધિકારીઓએ જણાવ્યું કે રાષ્ટ્રવાદી કૉંગ્રેસ પાર્ટીના નેતા મલિક અહીં ઇડી ઑફિસમાં પહોંચ્યા અને `ધન શોધન નિવારણ અધિનિયમ` (PMLA) હેઠળ પોતાનું નિવેદન નોંધાવી રહ્યા છે.

