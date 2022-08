કેસ સાથે જોડાયેલા અધિકારીએ જણાવ્યું કે ગેંગસ્ટરને કૉર્ટ લાવનારી પોલીસ એસ્કૉર્ટ ટીમ થાણે ગ્રામીણ પોલીસની હતી. અધિકારીએ જણાવ્યું કે મામલે તપાસ કરવામાં આવી રહી છે.

પ્રતીકાત્મક તસવીર સૌજન્ય : આઇસ્ટૉક

મહારાષ્ટ્રની કલ્યાણ કોર્ટમાં હાજર થયેલા એક ગેંગસ્ટરે પોલીસ વાનમાં પોતાનો જન્મદિવસ ઉજવ્યો. આ આખા ઘટનાક્રમનો વીડિયો સોશિયલ મીડિયા પર ઝડપથી વાયરલ થઈ રહ્યો છે. વાયરલ વીડિયોમાં પોલીસની લાપરવાહી છતી થયા બાદ કેસમાં તપાસના આદેશ આપવામાં આવ્યા છે. કેસ સાથે જોડાયેલા અધિકારીએ જણાવ્યું કે ગેંગસ્ટરને કૉર્ટ લાવનારી પોલીસ એસ્કૉર્ટ ટીમ થાણે ગ્રામીણ પોલીસની હતી. અધિકારીએ જણાવ્યું કે મામલે તપાસ કરવામાં આવી રહી છે.

પોલીસ વેનમાં ગેંગસ્ટરે કાપી કેક

મહારાષ્ટ્ર થાણે જિલ્લામાં વિચારાધીન કેદીના જન્મદિવસની કેક કાપવાનો વીડિયો સોશિયલ મીડિયા પર સામે આવ્યા બાદ મહારાષ્ટ્ર પોલીસની નિંદા થઈ રહી છે. વીડિયોમાં દેખાતા ગેંગસ્ટરની ઓળખ રોશન ઝા તરીકે થઈ છે.

ગેંગસ્ટરના મિત્રોનું સેલિબ્રેશન

મીડિયા રિપૉર્ટ્સ પ્રમાણે રોશન પર હત્યા, હત્યાના પ્રયત્ન અને બળજબરી વસૂલીના અનેક કેસ નોંધાયેલ છે. રોશન કલ્યાણ કૉર્ટમાં કોઈક ક્રાઈમ કેસમાં હાજર થયો હતો. આ દરમિયાન તેના મિત્રો પણ કૉર્ટના પરિસરમાં હાજર હતા. તેમના મિત્રોએ કૉર્ટ હાઉસ પાસે પોસ્ટ પોલીસ એસ્કૉર્ટ વેનની બારીમાંથી તેને કેક પકડાવી અને અપરાધીએ કેક કાપી પણ. કેક કાપતી વખતે રોશનના મિત્રોએ ચીયર અને હૂટિંગ પણ કર્યું.

અહીં જુઓ વાયરલ વીડિયો

Attempt to murder accused was allowed to cut his birthday cake which was later put on social media by his friends



the birthday celebration was allowed outside Kalyan Court and now departmental enquiry is initiated against the concerned cops on duty#viralvideo@Thane_R_Police pic.twitter.com/I3jPD5tBQA