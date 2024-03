Kranti Redkar Wankhede: ક્રાંતિ રેડકરને પાકિસ્તાના કોઈ અજાણ્યા નંબર પરથી અશ્લીલ મેસેજ પણ મળી રહ્યા છે. ગોરેગાંવ પોલીસ સ્ટેશનમાં ફરિયાદ નોંધાવી દીધી છે.

સમીર વાનખેડે અને તેની પત્ની ક્રાંતિ રેડકર

છેલ્લા ઘણા સમયથી સમીર વાનખેડેનું નામ સુપરસ્ટાર શાહરૂખ ખાનના પુત્ર આર્યન ખાન કેસને લઈને ચર્ચામાં રહ્યું છે. હવે તેની પત્ની અને અભિનેત્રી ક્રાંતિ રેડકર (Kranti Redkar Wankhede)ને લઈને મોટા સમાચાર સામે આવ્યા હતા. શુક્રવારે ક્રાંતિ રેડકરને જાનથી મારી નાખવાની ધમકી મળી હતી.

પાકિસ્તનથી આવ્યો આ ધમકીભર્યો મેસેજ

તમને જણાવી દઈએ કે મુંબઈ પોલીસે આ બાબતે વિગતવાર માહિતી આપતા જણાવ્યું હતું કે ક્રાંતિ રેડકર (Kranti Redkar Wankhede)ને પાકિસ્તાના કોઈ અજાણ્યા નંબર પરથી અશ્લીલ મેસેજ પણ મળી રહ્યા છે. આ રીતે ધમકીભર્યા અને અશ્લીલ મેસેજ મળતા જ ક્રાંતિ રેડકરે ગોરેગાંવ પોલીસ સ્ટેશનમાં તાબડતોબ ફરિયાદ નોંધાવી દીધી છે.

કઈ રીતે આવ્યો મેસેજ? શું જણાવાયું હતું એ મેસેજમાં?

ક્રાંતિ રેડકરે (Kranti Redkar Wankhede) જે પ્રમાણે પોલીસમાં ફરિયાદ નોંધાવી હતી તે મુજબ સૌ પ્રથમ બુધવારે સવારે તેને યુકેના કોઈ અજાણ્યા નંબર પરથી કૉલ કરવામાં આવ્યો હતો. વાત આટલેથી ન અટકતા બીજા દિવસે ફરી કોઈ પાકિસ્તાની નંબર પરથી કૉલ અને મેસેજ આવ્યા હતા. આ મેસેજમાં તેને અપમાનજનક શબ્દો કહેવામાં આવ્યા હતા અને ચારિત્ર્યને બદનામ કરતાં મેસેજ મુકાયા હતા.

આ સાથે જ પોલીસમાં કરેલ ફરિયાદ અનુસાર આ મેસેજ કથિત રીતે એક વોટ્સએપ નંબર પરથી મોકલવામાં આવ્યા હતા. આ વૉટ્સએપ નંબરમાં આસામના એક ઈકબાલ હુસૈનનો આધાર કાર્ડ ફોટો પણ દેખાતો હતો. ક્રાંતિ રેડેકરએ કરેલ અરજી મુજબ પાકિસ્તાની નંબર પરથી ક્રાંતિ રેડેકર અને તેના પરિવાર માટે સુરક્ષાની જરૂરિયાત ઊભી થઈ છે.

રેડકરે પોતાની પોસ્ટમાં CMને પણ કરી અપીલ

@CMOMaharashtra @Dev_Fadnavis @mieknathshinde @mumbaipolice I have been receiving death threats on my mobile number from various Pakistani numbers and a number from the Uk. Just wanted to bring it to your kind notice ? This has been happening since last one year. The police… pic.twitter.com/pdgytGCYRp