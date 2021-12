મુંબઇ કસ્ટમ્સની એર ઇન્ટેલિજેન્સ યૂનિટે કેન્યાની 18 મહિલાઓને છત્રપતિ શિવાજી મહારાજ ઇન્ટરનેશનલ ઍરપૉર્ટ પર અટકાવવામાં આવી. આ મહિલાઓ પાસે 3.85 કિલો સોનું હતું, જેનું મૂલ્ય લગભગ 1.55 કરોડ રૂપિયા જણાવવામાં આવ્યું.

તસ્કરોનું મગજ ખૂબ જ ઝડપથી દોડતું હોય છે. તેમને લાગે છે કે તે પોલીસની આંખોમાં ધૂળ ઝોંકી શકે છે. પણ કદાચ તેમને અંદાજ નહોતો કે કાયદાની પહોંચ ઘણે દૂર સુધી હોય છે. તાજેતરમાં જ મુંબઇ કસ્ટમ્સની એર ઇન્ટેલિજેન્સ યુનિટે કેન્યાની 18 મહિલાઓની છત્રપતિ શિવાજી મહારાજ ઇન્ટરનેશનલ ઍરપૉર્ટ પર અટકાવવામાં આવી. આ મહિલાઓ પાસે 3.85 કિલો સોનુ હતું, જેની કિંમત લગભગ 1.55 કરોડ કહેવામાં આવી. અને હા, મહિલાઓ જે રીતે ગોલ્ડ છુપાડીને લઈ જતી હતી, તેનો તાગ સામાન્ય માનવીઓને તો મળી જ ન શકે.

Mumbai Airport Customs intercepted a number of passengers who had ingeniously concealed gold and seized 3.8kg Gold valued at Rs. 1.52 Crore from them. the Gold was found hidden in Coffee flask full of Coffee,in footwear and also in hair clutches.@IRS_IN @mumbaicus1 @indiatvnews pic.twitter.com/OV9S5Bv72W