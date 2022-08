ફિલ્મ અભિનેતા અને વિવેચક કમાલ આર ખાન (KRK) મંગળવારે બે વર્ષ પછી ભારત આવ્યા હતા. જે બાદ એરપોર્ટ પરથી તેની ધરપકડ કરવામાં આવી હતી.

કમાલ રશિદ ખાન

ફિલ્મ અભિનેતા અને વિવેચક કમાલ આર ખાન (KRK) મંગળવારે બે વર્ષ પછી ભારત આવ્યા હતા. જે બાદ એરપોર્ટ પરથી તેની ધરપકડ કરવામાં આવી હતી. એક વિવાદાસ્પદ ટ્વીટને કારણે FIRના સંબંધમાં પોલીસે તેની ધરપકડ કરી હતી. જે બાદ હવે એવા અહેવાલ છે કે કેઆરકેની જેલમાં તબિયત બગડતાં તેને હોસ્પિટલમાં દાખલ કરવામાં આવ્યો છે. મંગળવારે સાંજે કેઆરકેને અચાનક છાતીમાં દુખાવો થવા લાગ્યો, જેના પછી તેને હોસ્પિટલમાં લઈ જવામાં આવ્યો અને હવે તે દાખલ છે.

KRK 14 દિવસની ન્યાયિક કસ્ટડીમાં છે

મંગળવારે મુંબઈ પોલીસે કમલ આર ખાન (કેઆરકે)ની ધરપકડ બાદ બોરીવલી કોર્ટમાં રજૂ કર્યો હતો. કોર્ટમાં સુનાવણી બાદ તેને 14 દિવસની જ્યુડિશિયલ કસ્ટડીમાં મોકલી દેવામાં આવ્યો હતો. ન્યાયિક કસ્ટડી મેળવ્યા પછી, તેણે સાંજના થોડા સમય પછી પીડા થવા લાગી હતી. હાલ તે મુંબઈના કાંદિવલી વિસ્તારની શતાબ્દી હોસ્પિટલમાં દાખલ છે.

Maharashtra | Kamal Rashid Khan was brought to Shatabdi Hospital in the Kandivali area of ​​Mumbai today evening after he complained of having chest pain.



He was arrested by Malad Police in Mumbai today, over his controversial tweet in 2020. https://t.co/1s3svuEYCt