મહારાષ્ટ્ર (Maharashtra)ના થાણે(Thane)ના ભિવંડી(Bhiwandi)વિસ્તારના કાઝી કમ્પાઉન્ડમાં બંધ કાપડના કારખાનામાં રવિવારે રાત્રે આગ લાગી હતી. આગમાં કરોડોની સંપત્તિ બળીને ખાખ થઈ ગઈ હતી. આગની જાણ થતાં જ અનેક ફાયર ફાઈટર ઘટના સ્થળે પહોંચી ગયા હતા.

આગ કયા કારણોસર લાગી તે અંગે હજુ સ્પષ્ટપણે કંઈ જાણવા મળ્યું નથી. આ અકસ્માતમાં હજુ સુધી કોઈ જાનહાનિના અહેવાલ નથી.

ઉલ્લેખનીય છે કે, ગત અઠવાડિયે થાણેના ભિવંડી વિસ્તારમાં સ્થિત એક ગોડાઉનમાં ભીષણ આગ લાગી હતી. આ અકસ્માતમાં ત્રણ લોકો ગંભીર રીતે દાઝી ગયા હતા. આગ એટલી ગંભીર હતી કે તેને કાબૂમાં લેવા માટે પાંચ ફાયર ટેન્ડર ઘટનાસ્થળે મોકલવામાં આવ્યા હતા. જણાવી દઈએ કે થાણેનું ભિવંડી ગીચ વસ્તી ધરાવતો વિસ્તાર છે, અહીં મોટી સંખ્યામાં વેરહાઉસ છે.

