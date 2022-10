ઘટનાસ્થળે પાંચ ફાયર બ્રિગેડ મોકલવામાં આવ્યા હતા

પ્રતીકાત્મક તસવીર

દક્ષિણ મુંબઈના ગિરગાંવમાં બુધવારે રાત્રે એક વેરહાઉસમાં આગ લાગી હતી. સદ્નસીબે આ દુર્ઘટનામાં કોઈ જાનહાનિ થઈ નથી.

Maharashtra | Fire broke out in a warehouse in Girgaon in Mumbai yesterday night. The fire was brought under control after five fire tenders were rushed to the spot. No casualties were reported. pic.twitter.com/bAPXHluNYx