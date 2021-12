શિવસેના નેતા સંજય રાઉત પર ભાજપ નેતા વિરુદ્ધ અપમાનજનક ટિપ્પણી કરવાનો આક્ષેપ છે. આ સાથે જ રાઉત વિરુદ્ધ દિલ્હીમાં એફઆઈઆર દાખલ કરવામાં આવી છે.

સંજય રાઉત (ફાઈલ ફોટો)

શિવસેના (Shiv sena)સાંસદ સંજય રાઉત વિરુદ્ધ દિલ્હીના મંડાવલી પોલીસ સ્ટેશનમાં FIR નોંધવામાં આવી છે. આરોપ છે કે એક ખાનગી મરાઠી ચેનલને આપેલા ઈન્ટરવ્યુમાં સાંસદ સંજય રાઉત (Sanjay Raut)એ ભાજપના કાર્યકર્તાઓ વિરુદ્ધ ખૂબ જ વાંધાજનક ટિપ્પણી કરી હતી. આ પછી ભાજપ મહિલા મોરચાના રાષ્ટ્રીય મહાસચિવ દીપ્તિ રાવત ભારદ્વાજે આ અંગે મંડાવલી પોલીસ સ્ટેશનમાં ફરિયાદ કરી હતી.

દીપ્તિએ આરોપ લગાવ્યો હતો કે ભાજપના કાર્યકર્તાઓ તેમની ટિપ્પણીથી અપમાન અનુભવી રહ્યા છે. તેણીની ફરિયાદમાં દીપ્તિ વતી ઇન્ટરવ્યુની નકલ પણ પોલીસને સોંપવામાં આવી હતી. તપાસ બાદ પોલીસે આઈપીસી કલમ 500 અને 509 (બદનક્ષી અને અપમાનજનક શબ્દોનો ઉપયોગ) હેઠળ આ સંબંધમાં કેસ નોંધ્યો છે. મંડાવલી પોલીસ સ્ટેશન આ મામલે તપાસ કરી રહી છે.

FIR registered against me in Delhi has been done with political motives & to suppress my voice. It has been done to defame my party as CBI, I-T, ED can`t be used against me. I`m an MP, it`s not right to encourage some to register false complaints against me: Sanjay Raut, ShivSena pic.twitter.com/eNR3bf5Egb