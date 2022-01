આદિત્ય ઠાકરેએ ટ્વિટર પર જણાવ્યું હતું કે, છેલ્લા બે દિવસમાં બીએમસીએ બિનજરૂરી ગભરાટ ટાળવા માટે એસિમ્પ્ટોમેટિક દર્દીઓની સંખ્યા, હોસ્પિટલમાં બેડની સંખ્યા, ઓક્સિજન બેડની રિપોર્ટિંગ પદ્ધતિમાં ફેરફાર કર્યો છે.

આદિત્ય ઠાકરે

મુંબઈ (Mumbai)માં કોવિડ-19(Covid-19)ના વધતા જતા કેસો વચ્ચે મહારાષ્ટ્રના મંત્રી આદિત્ય ઠાકરેએ રવિવારે કહ્યું કે બૃહન્મુંબઈ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન (BMC) એ તેની રિપોર્ટિંગ પદ્ધતિ બદલી છે.

તેમણે એમ પણ કહ્યું હતું કે BMC દિવસમાં બે વાર લેબ્સમાંથી પોઝિટિવ રિપોર્ટ્સ મેળવશે અને અગાઉના દિવસે વહેલી સવારે પરીક્ષણ કરાયેલા દરેકના રિપોર્ટ્સ બહાર પાડશે, જેથી લક્ષણોવાળા દર્દીઓને વહેલી તકે સહાય મળે.

In the past 2 days BMC has changed the reporting method: added number of asymptomatic patients/ hosp beds/O2 beds being occupied to avoid unnecessary panic.

Fear and panic kept aside, extreme caution and Covid Appropriate Behaviour is a must as we are in the midst of the 3rd wave https://t.co/au3MmWnhpf