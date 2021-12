મુંબઈ ક્રાઈમ બ્રાન્ચના સાયબર સેલે મહારાષ્ટ્ર સરકારના મંત્રી આદિત્ય ઠાકરેને જાનથી મારી નાખવાની ધમકી આપનાર વ્યક્તિની ધરપકડ કરી છે

આદિત્ય ઠાકરે

મુંબઈ ક્રાઈમ બ્રાન્ચ (Mumbai Crime Branch)ના સાયબર સેલે મહારાષ્ટ્ર સરકારના મંત્રી આદિત્ય ઠાકરેને જાનથી મારી નાખવાની ધમકી આપનાર વ્યક્તિની ધરપકડ કરી છે. જયસિંહ રાજપૂત નામના આ વ્યક્તિની સાયબર સેલે બેંગ્લોરથી ધરપકડ કરી છે. જયસિંહ રાજપૂત પોતાને દિવંગત અભિનેતા સુશાંત સિંહ રાજપૂતનો ચાહક ગણાવે છે.

સૂત્રોએ જણાવ્યું કે થોડા દિવસો પહેલા રાજપૂતે મોડી રાત્રે આદિત્ય ઠાકરેને ફોન કર્યો હતો, પરંતુ તેમણે કોલનો જવાબ આપ્યો ન હતો. આ પછી રાજપૂતે ધમકીભર્યા મેસેજ મોકલવાનું શરૂ કર્યું. ધમકી આપનાર રાજપૂતે મેસેજમાં લખ્યું, `તમે સુશાંત સિંહ રાજપૂતને મારી નાખ્યા છે, આગળનો નંબર તમારો હશે.` ત્યારપછીના મેસેજમાં તેણે અપશબ્દોનો ઉપયોગ કર્યો હતો.

The manner in which Aaditya Thackeray received a threat letter, we suspect if it`s connected to the organisations that murdered (Narendra) Dabholkar & (Govind) Pansare. I too have received such threats. We`ve written for an investigation into it: Maharashtra Minister Nawab Malik pic.twitter.com/bPQMclhSvA