થાણે જિલ્લાના ઉલ્હાસનગર શહેરમાં બનેલી ઘટનાને કેપ્ચર કરતો વીડિયો ઈન્સ્ટાગ્રામ પર પોસ્ટ કરવામાં આવ્યા બાદ થાણે પોલીસે આ બાબતની નોંધ લીધી

પ્રતીકાત્મક તસવીર

મહારાષ્ટ્ર (Maharashtra)ના થાણે (Thane)માં એક બિલ્ડિંગની બારીઓ પર એક શખ્સ અનેક રોકેટ ફાયર કરતો જોવા મળ્યો હતો. આ વીડિયો સોશિયલ મીડિયા પર સામે આવ્યો છે. પોલીસ હવે આ અજાણ્યા વ્યક્તિની શોધ કરી રહી છે અને તેના પર આઈપીસીની કેટલીક કલમો હેઠળ આરોપ લગાવવામાં આવ્યા છે.

વીડિયોમાં, એક વ્યક્તિ રહેણાંક મકાનની સામે એક બોક્સ હાથમાં લઈને ઊભી છે. સેકન્ડો બાદ, એક પછી એક, એક બૉક્સમાંથી બહુવિધ દિવાળી રોકેટ નીકળ્યા અને એપાર્ટમેન્ટના ફ્લોરની બાલ્કનીઓ અને બારીઓ પર અથડાયા હતા.

In Ulhas Nagar, Thane, adjoining Mumbai, the police has gathered in search of a freak who is fond of spreading panic among the people with the use of rockets, some people made a video of this young man`s exploits and uploaded it on Instagram, soon after Thane Police have come to pic.twitter.com/H00sZ6ktga