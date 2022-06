મહારાષ્ટ્રના પ્રધાન આદિત્ય ઠાકરેએ લીધી ઘટનાસ્થળની મુલાકાત લીધી હતી

નાઇક નગર સોસાયટી (તસવીર : અતુલ કાંબળે)

સોમવારે મોડી રાત્રે કુર્લાના નાઇક નગરમાં ચાર માળની જૂની ઇમારત ધરાશયી થઈ હતી. જેમાં એક વ્યક્તિનું મોત થયું છે અને અગિયાર વ્યક્તિઓ ઘાયલ થયા છે. તેમજ અત્યાર સુધીમાં આઠ લોકોને બચાવી લેવાયા છે. જ્યારે ૨૦થી ૨૫ લોકો હજુ પણ ફસાયેલા છે. ફાયર બ્રિગેડની ટીમ અને પોલીસ ઘટનાસ્થળે જ છે. રાહત અને બચાવ કામગીરી ચાલુ છે.

ફાયર બ્રિગેડના અધિકારીએ પીટીઆઈને જણાવ્યું છે કે, મુંબઈમાં ચાર માળની ઈમારત ધરાશાયી થતાં એક ૩૦ વર્ષીય વ્યક્તિનું મૃત્યુ થયું હતું અને અન્ય ૧૧ લોકો ઘાયલ થયા હતા.

દુર્ઘટનાની માહિતી મળતાં જ મહારાષ્ટ્રના પ્રધાન આદિત્ય ઠાકરે (Aditya Thackeray)એ સોમવારે રાત્રે ઘટનાસ્થળની મુલાકાત લીધી હતી. તેમણે રેસ્ક્યુ ઓપરેશનને વધુ ઝડપી કરવાનું પણ કહ્યું હતું. તેમણે એએનઆઈ સાથેની વાતચીતમાં કહ્યું હતું કે, ‘લગભગ પાંચ-સાત લોકોને બચાવી લેવામાં આવ્યા છે. તમામ ચાર ઈમારતોને પાલિકા દ્વારા નોટિસ ફટકારવામાં આવી હતી, પરંતુ તેમ છતાં લોકો અહીં રહેતા હતા. પરંતુ અત્યારે અમારી પ્રાથમિકતા દરેકને બચાવવાની છે. સવારે અમે આ ઈમારતોને ખાલી કરાવવાનું અને તોડી પાડવાનું કામ કરીશું જેથી આસપાસના લોકોને તકલીફ ન પડે.’ આ સાથે જ તેમણે લોકોને અપીલ કરી છે કે, ‘જ્યારે પણ BMC નોટિસ આપે ત્યારે ઈમારતો ઝડપથી ખાલી કરી દેવી જોઈએ, જેથી આવી ર્દુઘટના ન બને’.

